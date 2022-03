Pourquoi et comment isoler son vide-sanitaire ?

Lorsque l’on parle d’isolation d’un bâtiment, nous pensons généralement à l’isolation des sols, des murs ou encore de la toiture ; ce qui est parfaitement compréhensible. Et pourtant ! L’isolation du vide sanitaire n’est pas à négliger afin d’améliorer le confort de votre logement tout en réalisant des économies d’énergie. Découvrez dans ce document les multiples bénéfices relatifs à ce domaine d’application qui, à n’en pas douter, participera à l’isolation globale de votre habitat.

Pourquoi isoler un vide sanitaire ?

Si votre habitation n’est pas du tout isolée, commencer par le vide sanitaire n’est pas la meilleure idée que vous aurez eu au cours de votre vie ! En effet, les déperditions thermiques des planchers bas représentent environ 10 % des pertes de chaleur qui peuvent se produire dans votre maison. Est-ce négligeable pour autant ? Bien sûr que non ! En rénovation, cette partie est encore trop souvent négligée au profit d’une isolation (parfois extrême) de la toiture.



Gardez à l’esprit qu’une rénovation thermique efficace passe généralement par une isolation globale de la construction… incluant, par définition, les planchers bas.



Outre l’impact évident sur sa facture d’énergie, isoler le vide sanitaire apportera un confort non négligeable aux occupants. Adieu chaussons, pantoufles et autres chaussettes rembourrées, la désagréable sensation d’avoir froid aux pieds sera grandement diminuée. De plus, en fonction du choix de l’isolant, la gestion des remontées d’humidité sera améliorée, tout comme la durabilité de votre plancher.



À noter que certains signes doivent vous alerter quant à la nécessité d’isoler votre plancher bas. Si vous observez régulièrement de la buée en bas de vos vitres ou de la moisissure sur le bas de vos murs, si vous sentez du froid ou de l’humidité en plaçant votre main au sol ou encore si un membre de la famille se plaint d’irritation des voies respiratoires ou de maux de tête, c’est qu’il est peut être temps de prévoir des travaux de rénovation énergétique. Dans le bâtiment comme en médecine, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour que le diagnostic soit corrélé aux symptômes !

Comment isoler un vide sanitaire ?

Avant de procéder aux travaux d’isolation, il est essentiel de bien vérifier l’état de votre vide sanitaire. La ventilation est-elle toujours opérationnelle pour éviter la formation de condensation, de moisissures et de mauvaises odeurs ? Le support recevant l’isolant est-il propre, sec et en bon état mécanique ? L’accès au vide sanitaire est-il suffisamment bien dimensionné ? En vous adressant à un professionnel qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement ), vous serez sûr de bénéficier de prestations de qualité, adaptées à votre habitation, tout en devenant éligible aux différentes aides financières.

Qui peut isoler un vide-sanitaire et a quel moment ?

Il n’y a pas de période propice à l’isolation d’un vide sanitaire. Vous pouvez le faire réaliser à n’importe quel moment de l’année. Évidemment, les saisons printanière et automnale sont toujours intéressantes puisqu’elles permettent d’anticiper la fraîcheur hivernale et la chaleur estivale.



Sur le papier, à peu près tout le monde est en mesure d’effectuer ce type de travaux ! Vous l’avez compris, il existe sur le marché de nombreux produits requérant tout autant de techniques différentes pour isoler son vide-sanitaire. Un particulier peut parfaitement effectuer ces travaux même s’il sera forcément plus limité dans le choix de l’isolant ou dans le procédé de mise en œuvre.



Faire appel à des professionnels reste encore la meilleure chose à faire. En effet, outre leurs compétences et leurs expériences en la matière, ils apportent une tranquillité d’esprit avec leurs assurances, avec les Avis Techniques, et avec les certifications produits. Enfin, si l’entreprise est labellisée RGE, le coût de l’opération peut devenir très intéressant pour les particuliers et ne justifie plus vraiment le fait de se lancer dans les travaux.

