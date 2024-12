La légèreté, l’atout n°1 du béton cellulaire Xella pour les projets de rénovation et de réhabilitation

Pour répondre aux besoins du marché, construire des logements et contribuer à l’amélioration des bâtiments en termes d’économies d’énergie, les solutions constructives en béton cellulaire Xella ont de nombreux atouts.

De par la légèreté et les performances thermiques intrinsèques du béton cellulaire, les blocs Ytong s’adaptent parfaitement à tout type de projets : extension, surélévation, réhabilitation lourde (remplissage, allèges, loggias, supports ITE) ou murs de compartimentage. Isolants, porteurs ou non porteurs, ils contribuent à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments tout en permettant une rénovation flexible, une amélioration du confort de vie et un renforcement de la sécurité incendie (coupe-feu 4h sans enduit dès l’épaisseur de 15 cm soit au maximum de la réglementation). Et grâce à leur faible poids, ils permettent de rehausser sans trop surcharger la construction d’origine.

Quant aux carreaux Siporex, à la fois polyvalents et isolants, ils permettent une multitude d’applications : habillage, cloisons/contre cloisons, gaines techniques, mobiliers intérieurs et extérieurs.

Le béton cellulaire, une solution pour réhabiliter, agrandir et réhausser des bâtiments/maisons/immeubles

Les blocs Ytong sont une excellente alternative aux solutions constructives traditionnelles en termes d’isolation thermique pour les projets d’extension et de légèreté pour les projets de surélévation. Ils améliorent l’efficacité énergétique des bâtiments grâce à la maçonnerie la plus isolante du marché (gains Bbio) assurant également un bon confort d’été (déphasage entre 9h et 23h).

De plus, avec des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) individuelles classe A2 actualisées et disponibles sur INIES, le béton cellulaire Ytong est conforme pour la réglementation d’aujourd’hui et de demain (impact carbone des blocs baissé de 21% entre 2017/2021 et de 35% entre 2021 et 2024).

Extension

Les blocs Ytong permettent de créer facilement un espace supplémentaire ou d’agrandir une pièce de vie. Grâce à son dispositif construire malin, le bureau d’étude Xella propose un service d’optimisation valorisant les nombreux bénéfices du béton cellulaire : surface habitable gagnée, réduction d’isolants, optimisation des coûts de construction...

Par exemple, moins épais qu’une maçonnerie traditionnelle, les murs en Ytong Compact 15 permettent d’augmenter la surface habitable d’une construction. De plus, parfaitement étanches à l’air, ils offrent une barrière thermique efficace maintenant une température confortable toute l’année.

Grâce aux propriétés isolantes, inhérentes au béton cellulaire, les blocs Ytong permettent de réduire les dépenses énergétiques tout en profitant d’un espace qui reste chaleureux en hiver et frais en été.

Par ailleurs, le poids réduit facilite la manipulation des blocs et le montage des murs tout en garantissant une solidité structurelle qui répond aux normes en vigueur.

Surélévation/attique pour le collectif/tertiaire

Robustes, isolants et résistants au feu, les blocs Ytong permettent de rehausser en toute sécurité une maison existante, ou de transformer des espaces inutilisés en créant des attiques dans le cadre d’une réhabilitation durable ou d’une construction neuve d’immeubles collectifs ou tertiaire.

Légers, ils respectent la structure existante en limitant la charge additionnelle d’un ou plusieurs étages supplémentaires. Leur poids réduit facilite non seulement la manipulation lors de la mise en œuvre, mais garantit également une surélévation sans contraintes architecturales majeures.

Ils contribue à faire des économies importantes pour les maîtres d’ouvrage, les maîtrises d’œuvre et les entreprises car il n’y a pas besoin de réaliser des travaux de consolidation des fondations ou de murs porteurs.

Remplissage de façades (murs ou allèges)

Utilisés comme murs non porteurs tels que des murs de remplissage ou dans le cadre d’applications en allège, les blocs Ytong permettent de restructurer et modifier l’esthétique des façades (support à l’ITE) avec des charges minimales sur la structure existante. Légers, solides, d’une excellente résistance thermique, ils ont des atouts incomparables pour réaliser ce type de chantier. Étant les murs de maçonnerie isolante les plus fins du marché, ils permettent un gain de surface habitable sur les projets de rénovation. Incombustibles et coupe-feu, avec une classe élevée de résistance au feu EI 240, les blocs Ytong réduisent considérablement les risques de propagation des flammes à travers la façade tout en préservant la stabilité structurelle des bâtiments, les biens et les personnes.

D’une grande rapidité de mise en œuvre, ils sont faciles à découper, à manipuler et à assembler. Cette modularité permet une adaptation facile aux détails architecturaux des façades sophistiquées.

Support pour la rénovation énergétique

Les propriétés uniques du béton cellulaire font des blocs Ytong et Siporex un support idéal à l’isolation thermique par l’Exterieur d’un bâtiment tout en apportant de la durabilité à l’ouvrage. Véritable bouclier thermique, ils sont étanches à l’air et réduisent significativement la déperdition énergétique. Ils offrent une barrière efficace contre les variations de température et un bon confort d’été aux habitants.

Mur de compartimentage coupe-feu

Ininflammables, incombustibles et d’une résistance au feu de EI 240 minutes, les blocs Ytong sont les plus performants pour réaliser des murs de compartimentage. Ils assurent une protection incendie fiable et efficace des locaux en participant à la non propagation de la chaleur, des flammes et de la fumée. Les propriétés coupe-feu du béton cellulaire permettent aux blocs de résister aux températures extrêmes générées par un incendie et d’assurer la sécurité des occupants.

De plus, ils sont particulièrement résistants à l’action de la lance à incendie et permettent un retour à l’exploitation du bâtiment plus facile et rapide.

