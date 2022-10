Foire d’Automne fait son grand retour, on vous offre vos places !

Le rendez-vous maison et shopping incontournable de l’automne est ravi de vous retrouver du 21 au 30 octobre 2022, à Paris Expo - Porte de Versailles, Pavillon 7.2. Des centaines d’exposants vous attendent pour partager 10 jours de convivialité, de découvertes et de plaisir.

Au programme de cette année :

De l’inspiration et des conseils d’experts pour vos projets maison ;

Du shopping, pour vous gâter et vos proches avec des produits originaux et malins ;

Dégustation des meilleurs produits du terroir français et d’ailleurs ;

Le Concours Lépine Éphémère Paris 2022 dans un nouveau format inédit !

Foire d'Automne, c'est la sortie automnale et conviviale qui ravira les envies de tous.

LE RENDEZ-VOUS DE TOUTES LES DERNIÈRES TENDANCES MAISON !

Vitaminez votre intérieur ! Retrouvez sur Foire d'Automne des objets de décoration, des inspiration design, des meubles, pour réinventer votre intérieur. Que vous soyez : design, vintage, contemporain… Toutes les tendances déco sont présentes sur Foire d'Automne.



Foire d’Automne réunit une belle sélection d’exposants spécialistes de l’univers de la Maison pour dénicher son nouveau canapé, imaginer sa future cuisine, préparer son extérieur pour les beaux jours ou changer de matelas et s’offrir de meilleures nuits.



→ Téléchargez vos invitations.

INÉDIT ! LE CONCOURS LÉPINE ÉPHÉMÈRE PARIS 2022

Aux côtés de Foire d’Automne et pour la première fois, les visiteurs seront invités à participer à un événement totalement inédit : Le Concours Lépine Éphémère Paris.



Le concept : une cinquantaine d’inventrices et d’inventeurs, précédemment primés, sont réunis sur un open-space géant, pour faire (re)découvrir leurs inventions et leurs parcours. Toutes les inventions sont proposées à la vente, en direct, aux visiteurs.



Informations pratiques :

Foire d'Automne, du 21 au 30 octobre 2022

Paris Expo, Porte de Versailles Pavillon 7.2



Téléchargez vos entrées gratuites avec le code ESITEBW22.



Tarif prévente : 7€

Plein tarif sur place : 9€

Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 7.2



Horaires : de 10h00 à 19h00



Plus d'informations sur le site de Foire d'Automne.

