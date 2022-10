Vous êtes RGE et souhaitez renouveler votre label ? Vous voulez obtenir le label ? Vous avez envie de monter en compétences ou de faire grandir vos équipes ? Inscrivez-vous aux formations Isover Placo® partout en France !

Le label RGE c’est l’assurance de gagner des chantiers !

Vous avez obtenu le label RGE il y a plus ou moins 4 ans ? Pensez à son renouvellement en suivant nos formations. Vous ne l’avez pas encore ? Formez-vous avec Isover Placo®.

L’isolation intérieure en maison individuelle : pour prescrire et mettre en œuvre des solutions d’isolation conformes à la réglementation thermique.

L’isolation des combles perdus par soufflage : pour réaliser une isolation de combles perdus chez un client en respectant la réglementation thermique.

En (re)devenant RGE, non seulement vous serez reconnus pour votre savoir-faire de qualité mais vous pourrez aussi faire bénéficier vos clients d’aides financières décisives dans leurs choix. Pour obtenir ou renouveler votre label RGE, il est impératif de démontrer vos compétences dans le domaine de qualification visé. En vous formant et en formant vos salariés au sein de notre organisme, vous avez l'assurance de répondre aux exigences des commissions de qualification.

Nos équipes de formation vous accueillent toute l'année dans l'un des centres de formation professionnelle Isover Placo®, certifiés QUALIOPI !

Vous souhaitez maintenir ou développer vos compétences et celles de vos salariés ?

Avec nous, c’est possible. Notre offre de formation en aménagement intérieur et isolation s’adapte à vos besoins : découvrir l'isolation en produits biosourcés, appliquer manuellement les bandes et enduits de finition, installer des plafonds décoratifs et acoustiques... Nous avons forcément la formation qu'il vous faut pour développer votre activité !



Découvrez nos formations qui accompagnent votre montée en compétences pour être plus compétitifs :

Pour en savoir plus exit_to_app