Le plan de relance, initié par le Gouvernement suite à la crise sanitaire et économique des derniers mois, met au coeur de sa stratégie la transition écologique. Véritable opportunité pour l’ensemble de la filière BTP, les entreprises du bâtiment doivent tirer profit de ce nouveau levier. EXPLORE est là pour les y aider.

Un plan de relance ambitieux pour sortir de la crise

Le 3 septembre dernier, le Premier Ministre a présenté le plan de relance exceptionnel qui va être mis en place pour les dix prochaines années. Pour aider l’économie française à se relever après la crise des derniers mois, le plan “France Relance” consiste en une « refondation économique, sociale et écologique du pays, résultant d’une large concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de la crise ».



Ce sont ainsi plus de 100 milliards d’euros qui vont être débloqués pour financer différentes mesures afin de bâtir la France de 2030. Ce plan a pour objectif d’obtenir une croissance durable en misant sur des secteurs d’avenir.

La transition écologique, une opportunité pour le secteur du bâtiment

Parmi les 100 milliards d’euros du plan France Relance, ce sont plus de 30 milliards qui seront accordés au financement de la Transition écologique.



En effet, le choix a été fait de “relancer l’économie par l’écologie.” L'objectif du Gouvernement est ainsi de faire de la France “la première économie décarbonée européenne en atteignant la neutralité carbone en 2050. »



Pour cela, la première étape sera de s’atteler à la rénovation énergétique des logements privés, des bâtiments publics, des logements sociaux et des locaux de TPE/PME. Ce sont ainsi 6,7 milliards d’euros qui seront alloués à ces rénovations.



Que ce soit à travers des crédits d’impôts, des appels à projet, des dotations ou des subventions, ce plan de relance va permettre le lancement de nombreux chantiers de rénovations dans les prochaines années, une véritable aubaine pour le secteur.



Face à tous ces incitatifs financiers et les budgets accordés à la rénovation énergétique des bâtiments, les professionnels de la filière doivent s’organiser pour profiter au mieux de ces nouvelles opportunités d’affaires.

EXPLORE, un outil de veille commerciale pour tirer pleinement partie du plan de relance

Bureaux d’étude, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux, énergéticiens ou encore industriels de la construction peuvent espérer développer leur activité dans le cadre du plan de relance.



Afin de distinguer plus facilement les différents besoins du marché et permettre aux professionnels du bâtiment de se positionner rapidement sur les chantiers, EXPLORE analyse l’actualité et identifie les projets des donneurs d’ordre publics et privés sur l’ensemble du territoire.



Grâce aux données et outils d’analyse et de veille commerciale disponibles, les clients d’EXPLORE peuvent :

Connaître le détail du parc immobilier de l’État, des collectivités, des bailleurs sociaux, des sociétés,

Détecter les appels à projet et appels d’offre relatifs à la rénovation énergétique,

Cibler les maîtres d’ouvrage et les immeubles en fonction de multiples critères tels que la localisation, le type de bâtiment, la surface, l’ancienneté, la performance énergétique….

Identifier les attributaires de marchés d’études, de maîtrise d’oeuvre et de travaux…

Parfaitement informées des évolutions et des mesures de mise en œuvre du plan de relance, les entreprises peuvent cibler précisément les chantiers publics et privés à prospecter, et engager des actions de prospection opérationnelle en direction des cibles les plus pertinentes au regard du plan de relance.

