Érosion littorale : 450 000 logements menacés en France à l’horizon 2100

Près de 450 000 logements menacés par l’érosion du littoral d’ici 2100, alerte une étude du Cerema pour le ministère de la Transition écologique.

Une étude nationale du Cerema révèle des projections alarmantes sur l’avenir du littoral français. En l’absence de politiques d’adaptation renforcées, le recul du trait de côte pourrait toucher près de 450 000 logements d’ici 2100, avec des impacts économiques majeurs sur l’ensemble du territoire, y compris dans les Outre-mer.

Des scénarios modélisés sur deux horizons

Commandée par le ministère de la Transition écologique, l’étude du Cerema se fonde sur des scénarios d’évolution du trait de côte construits en concertation avec des experts nationaux. Deux échéances sont retenues :

2050 , avec maintien des ouvrages de protection côtière,

, avec maintien des ouvrages de protection côtière, 2100, avec disparition totale de ces ouvrages et montée des eaux d’1 mètre.

Ces scénarios intègrent l’érosion chronique, les effets des tempêtes, l’élévation du niveau marin, et les caractéristiques des zones topographiquement basses. Les résultats concernent exclusivement les communes littorales, telles que définies par la loi Littoral.

Une explosion des logements exposés

À l’horizon 2050, 5 200 logements seraient affectés, dont près de 40 % de résidences secondaires. Cette estimation grimpe à près de 450 000 logements en 2100, avec une valeur patrimoniale estimée à plus de 86 milliards d’euros.

La répartition géographique varie fortement :

Les Outre-mer représentent 23 % des logements concernés en 2050, mais seulement 4,5 % en 2100 en raison du relief.

représentent 23 % des logements concernés en 2050, mais seulement 4,5 % en 2100 en raison du relief. En métropole, les départements de Vendée, Var, Charente-Maritime, Hérault et Gironde figurent parmi les plus exposés.

Des activités économiques également en danger

Outre les logements, l’étude recense :

1 400 locaux d’activités menacés en 2050,

menacés en 2050, Plus de 53 000 locaux en 2100, dont 22 000 commerces, 1 200 hôtels et près de 1 000 campings.

La valeur estimée des seuls bureaux et commerces s’élève à 121 millions d’euros en 2050 et à 7,5 milliards d’euros en 2100.

Des infrastructures à fort risque

Les infrastructures ne sont pas épargnées :

En 2050, 206 segments de routes principales pourraient être interrompus sur 15,5 km.

pourraient être interrompus sur 15,5 km. À l’horizon 2100, 1 765 km de routes et 243 km de voies ferrées sont potentiellement affectés, compromettant les mobilités dans plusieurs régions.

Vers une recomposition du territoire côtier

Face à ces projections, l’étude souligne la nécessité d’anticiper une recomposition des territoires littoraux. La réflexion doit inclure :

La relocalisation des biens exposés,

des biens exposés, L’ abandon progressif de certaines zones basses,

de certaines zones basses, L’évaluation des coûts de maintien ou de suppression des ouvrages de protection.

Une base pour les politiques d’adaptation

L’étude sert de référence nationale pour guider les politiques d’adaptation au changement climatique. Elle propose une approche homogène sur l’ensemble du littoral, en complément des initiatives locales.

Le Cerema appelle à poursuivre :

L’amélioration de la connaissance des dynamiques côtières ,

, Le croisement des scénarios nationaux avec les cartes locales,

La prise en compte des réseaux, campings, services publics et équipements essentiels, encore peu cartographiés.

Les chiffres avancés sont sans appel : l’inaction coûtera plus cher que l’anticipation. À l’heure où les submersions et les tempêtes se multiplient, la gestion du littoral doit entrer dans une nouvelle ère, associant urbanisme résilient, ingénierie environnementale et décisions politiques courageuses.

Par Camille Decambu