La Société Rocal, située à Saint-Benoît-sur-Loire dans le Loiret, a investi dans une qualité de solutions adaptées au confort de son personnel, et à des travaux associés à une recherche adaptée à la qualité des produits proposés à ses clients. Côté toiture, le choix pour la rénovation des bâtiments a porté intégralement sur des lanterneaux de la gamme « verre » Bluetek.

Existante depuis 1980, la société est spécialisée dans la mise sous vide de légumes pour les grandes et moyennes surfaces. Le développement de l’entreprise a amené la direction à une réflexion globale sur la rénovation de ses bâtiments. Elle a fait, entre autres, appel à une entreprise spécialisée dans le secteur de la construction métallique proche de son site : Créamétal à Dampierre-en-Burly.

Confort des salariés et exigence clients

Côté toiture, la Société SMD 45, partenaire Créamétal, a réalisé une première partie des travaux. En effet, l’entreprise, bénéficiant de 30 ans d’expérience, est spécialisée dans les systèmes de désenfumage, l’éclairage zénithal et la maintenance. Elle est aussi un relais régulier des solutions pour toitures apportées par le fabricant Bluetek. Freddy Lefebvre, dirigeant SMD 45, rapporte les raisons du choix des lanterneaux de la gamme verre :

En cas de pluie, le niveau sonore est réduit pour les personnes travaillant en-dessous des lanterneaux (tout comme est augmen-tée la qualité de l’amélioration thermique).

Un choix autre que la matière plastique est préconisé via les référentiels agroalimentaires des clients Rocal.

Prestation Bluetek

Stéphane Leroy, Responsable Commercial Régional Bluetek, a assuré la prestation qui a consisté en la fourniture de :

3 lanterneaux Steel Inside dimensions 100/100 Air électrique (course 300 mm), avec costière droite isolée 30 mm bitumée hauteur 350 mm laquée intérieur blanc RAL 9010. Appareil RPT (Rupture de Pont Thermique). Remplissage double vitrage 1200 Joules. Fac-teur solaire g = 0,54. Performance acoustique Rw = 34 (-1;-3) dB. Bruit d’impact de pluie (Lia) = 57 dB.

dimensions 100/100 Air électrique (course 300 mm), avec costière droite isolée 30 mm bitumée hauteur 350 mm laquée intérieur blanc RAL 9010. Appareil RPT (Rupture de Pont Thermique). Remplissage double vitrage 1200 Joules. Fac-teur solaire g = 0,54. Performance acoustique Rw = 34 (-1;-3) dB. Bruit d’impact de pluie (Lia) = 57 dB. 3 chevêtres 20/10 coulissants en acier galvanisé dimensions 2500 X 1000 mm.

4 conduits de lumière Lightube Home diamètre 330 mm (kits avec diffuseurs pour plafond de type plâtre) + embase polyester 110/100 profil 5 1/2 Ondes. Teinte intérieure blanc RAL 9010, extérieure gris poussière RAL 7037. Compris rattrapage de pente de 20 %.

diamètre 330 mm (kits avec diffuseurs pour plafond de type plâtre) + embase polyester 110/100 profil 5 1/2 Ondes. Teinte intérieure blanc RAL 9010, extérieure gris poussière RAL 7037. Compris rattrapage de pente de 20 %. 1 embase identique pour extraction de la ventilation.



Implantation et travaux

La rénovation a porté sur des bâtiments neufs et anciens, induisant de fait des parties de toiture avec étanchéité et des parties en toiture fibro.



Côté neuf, une mezzanine a été créée pour l’implantation de nouveaux bureaux surplombés des appareils Steel Inside Air électrique. Ces derniers permettront au personnel de bénéficier d’une lumière naturelle optimale et d’une possibilité d’aération quotidienne des locaux. La solution du verre sera certainement conservée pour la rénovation des lanterneaux de désenfumage dans la partie ateliers prévue fin 2021.



Côté ancien, les conduits de lumière Lightube et la sortie de ventilation ont été installés en toiture afin d’apporter lumière naturelle et aération dans les locaux techniques situés au rez-de-chaussée. Les conduits et coudes permettent une grande flexibilité de passage dans le faux-plafond. Rappelons que les conduits Lightube permettent une réflexion de la lumière naturelle idéale dans les endroits sombres, tout en permettant de réduire la consommation électrique liée à l’éclairage artificiel.

Asservissements en cours

« Un chevêtre Bluetek extensible très pratique et rapide à installer. » C’est ce que rapporte M. Freddy Lefebvre, porte-parole de son entreprise, mais aussi poseur, soucieux d’une efficacité des produits qu’il installe. Hormis ce détail gratifiant, c’est aussi son entreprise qui réalisera d’ici peu la pose des asservissements.



Crédit photo : SMD 45 et Rocal