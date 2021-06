Le palmarès des Salles de Bains Remarquables* a été dévoilé le 20 mai dernier lors de la 5ème édition des Etats Généraux de la Salle de Bains. Créé par l’Afisb, ce palmarès est organisé en partenariat avec les organisations de fabricants actifs dans le sanitaire. Le jury, indépendant et composé d’experts et de personnalités du domaine de la maison, était cette année présidé par Bruno Lefebvre, designer. Il a distingué 11 lauréats et 1 mention spéciale parmi les 10 familles de produits « de plus en plus aboutis » a souligné le président du Jury.

Cette année, le système d’installation Geberit Duofix et sa déclinaison en kit de support d’habillage à hauteur partielle a été distingué par le jury dans la catégorie Accessoire/ Composant.



En construction neuve comme en rénovation, le système d’installation Geberit Duofix propose un assortiment complet de rails et de montants pour faciliter la mise en œuvre de bâti-supports en applique sur plancher bois ou lorsque la pose de bâti-supports autoportants n’est pas adaptée. Ce système offre la possibilité de fournir des cloisons séparatives ou parois sanitaires à hauteur totale ou partielle complètes avec une protection incendie et une isolation acoustique maîtrisées. Une production de poussière minimale, une construction rapide et l'absence de bruit sont des avantages supplémentaires particulièrement précieux lorsque le bâtiment est occupé durant les travaux de rénovation. Avec plus de 200 modèles, les bâti-supports Geberit Duofix intégrés dans ce système d’installation s'adaptent à presque toutes les applications et configurations envisageables. La pose de WC, bidets, lavabos, robinetteries, urinoirs et autres évacuations murales pour douche de plain-pied devient ainsi un jeu d'enfant. *Qu’est-ce qu’un produit remarquable ?



Un produit remarquable offre à ses utilisateurs une expérience unique ou différenciante, indépendamment de ses niveaux de gamme et de service offerts. Il répond à leurs besoins et attentes. Ses qualités reposent sur au moins deux ou trois avantages produits à la fois incontestables et étayés. Pour en savoir plus exit_to_app