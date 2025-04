À Idéobain, Geberit expose son dernier bâti-support

Rencontre avec Geberit. Le fabricant suisse d’équipements sanitaires présente son dernier bâti-support Duofix. Celui-ci tend à remplacer l’ancienne version, en intégrant un ensemble de fonctionnalités, centrées sur la facilité de pose.

Le salon Idéobain était incontournable pour Geberit. Lauréat Bronze dans la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation pour son WC lavant grand-public Alba, le groupe suisse en a profité pour présenter d’autres innovations. Parmi elles : la nouvelle génération de son bâti-support Duofix.

Le but de ce dernier : permettre à l’installateur d’un WC, par exemple, de positionner l’équipement en fonction des réseaux d'alimentation et d'évacuation, avant de plaquer et de mettre l'habillage.

Le nouveau bâti-support Duofix Sigma intègre de nouvelles spécificités techniques. Pour reprendre les termes de Guillaume Leurent, directeur Marketing France de Geberit, c’est « un jeu des 16 différences ».

La solution fait l’objet de 24 brevets et se compose de « plein de petites choses pour faciliter la vie de l'installateur ». Elle accélere même son travail jusqu'à 40 %, selon la marque.

Si elle rend la pose de l’équipement sanitaire modulable, elle ne la rend pas réversible.

Un châssis totalement revu

Cela commence avec un système de rails, qui permet une installation en deux clics et sans port de charges lourdes. Des équerres rétractables sont aussi pré-disponibles en cas de fixation sur lesdites rails, et non en autoportant, aussi envisageable sur le bâti-support.



D’ailleurs, pour une pose en autoportant, le pied du bâti-support arrive dans le bon sens d’installation au sein du packaging. Ce qui facilite l’installation, tout en évinçant des erreurs de montage. Des vis de réglage tendent à compenser les défauts de planéité au sol et éviter le recours à une cale en bois.

Sur les barres verticales, le système de réglage de la longueur des pieds a été repensé. Placé plus en hauteur, il permet une mise en oeuvre sur des sols avec chape jusqu’à 25 cm d'épaisseur, au lieu de 20 cm.

Le châssis a été totalement revu, passant d’un profilé en U creux à un profilé plein, offrant une opportunité de retravailler son système de traverse.

« Avec un profilé un peu plus fort, un pied un peu plus petit, il fait un kg de moins sur le bâti et pourtant, il est plus solide et plus stable », résume M. Leurent. Cela optimise les matières consommées lors de sa production, qui intégre du plastique recyclé (-10 % d'émissions de CO2) et recoure à l'électricité renouvelable.



De plus, il passe le test de charge NF à 400 kg, ce qui n’était pas le cas de l’ancienne version. Le bâti-support Duofix peut recevoir différentes cuvettes, des rallongées aux PMR.

Sur la partie haute du bâti-support, deux trous latéraux ont été ajoutés, afin de donner une marge de manoeuvre au plombier, s’il tombe sur un passage de câble ou autre élément bloquant.

Pied du nouveau système d'installation Duofix quatrième génération de Geberit - Crédits photo : V.K

Plus d’intuitivité dans l’installation

« La deuxième grosse innovation se retrouve dans le robinet flotteur. Il est plus petit et plus facile à installer. Il y a moins de matière, mais surtout, il est plus silencieux », poursuit le directeur Marketing France de Geberit. Une pièce a été changée dans le flexible du robinet, pour atténuer le son de 10 dB par rapport à l’ancien. La performance acoustique est aussi amélioré par l'isolation de son réservoir. Ce dernier est retournable, en dévissant ses fixations du châssis. Il reste accessible en gaine technique.

Côté performances hydrauliques, le robinet flotteur de type 383 vante aussi un remplissage rapide et régulier. Un mécanisme de chasse type 212 vise à ajuster la vitesse et le volume d’eau selon les modèles de cuvette.

Autrefois vissable, le robinet d’arrêt est maintenant clipsable. « C'était une demande de nos installateurs, afin de pouvoir y accéder par l'intérieur, s'il y a déjà encastrement », précise Guillaume Leurent.

Le robinet d’arrêt est maintenant clipsable - Crédits photo : V.K

Concentrons-nous sur la barre latérale inférieure. Il est possible de coulisser la pipe souple extensible, pour en régler l’axe et la profondeur. Avant, il était juste possible de la déclisper et le mettre sur deux positions. Le bouchon de fixation, situé sur le barre latérale supérieure, est muni d’un picot, permettant un meilleure fixage sur une plaque de plâtre. Un montage direct sur une ossature métallique aussi possible.

« Le réservoir est retournable. C’est une fonctionnalité qui est pratique en chantier quand on veut être en gain technique dans les grands projets de construction », précise M. Leurent.

« Certaines innovations existent toutes un peu sur les bâti-supports. Mais on est un peu les seuls, finalement, à les avoir toutes mises dans le même produit », commente-t-il également. À partir d'avril-mai, la nouvelle version du Duofix remplacera l’ancien.

Virginie Kroun

Photo de une : V.K