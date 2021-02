S'intégrant harmonieusement dans chaque pièce, les différents produits de la collection Geberit Renova viennent compléter les nombreuses solutions intelligentes pour chaque cahier des charges. Cette collection permet de redonner de l'éclat et une touche de modernité aux salles de bains et coins WC. Un design intemporel pour des possibilités multiples à budget maîtrisé.

Quand le WC au sol s’impose !

La nouvelle gamme de packs WC au sol Geberit Renova a été pensée pour accompagner les installateurs au quotidien dans leurs chantiers d’installation et de rénovation. Pour vous, une installation facilitée grâce au réservoir réversible et aux écrous d’installation rapide. Enfin, pour vos clients, encore plus de confort avec la cuvette sans bride Rimfree® et l’abattant à frein de chute et déclipsable.

Pour une touche de modernité, prescrivez le WC suspendu Geberit Renova.

Grâce à l’absence de pied et de réservoir apparent, le WC suspendu permet un nettoyage plus simple et plus efficace, le sol sous la cuvette des WC étant libéré. L’intégration du réservoir dans le mur permet un gain de place perceptible immédiatement dans la salle de bains et les toilettes. La majorité des éléments fonctionnels et d’installation se retrouvent intégrés dans la cloison mais demeurent facilement accessibles pour les opérations de maintenance éventuelle. Cela permet de se focaliser sur le design de la cuvette de WC qui doit se fondre dans l’esthétique de la salle de bains ou du coin toilettes.

Au sol ou suspendus, des avantages communs.

Avec les cuvettes de WC sans bride, Geberit propose des standards modernes en termes d’hygiène et de facilité d’entretien. La technique de rinçage Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface, et réduit ainsi les besoins en nettoyage. La propreté est importante non seulement à l’intérieur du WC, mais aussi à l’extérieur. Grâce à l’abattant WC déclipsable, le nettoyage est particulièrement simple : retirer l’abattant, nettoyer la surface et remettre celui-ci en place. Ces abattants sont également dotés d’un frein de chute éliminant la nuisance sonore et sécurisant.

Pour en savoir plus exit_to_app