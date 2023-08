Exclusivité : MINCO met à disposition la FDES de sa fenêtre HYBRIDE

Regroupées dans la base Inies, ces données permettent aux constructeurs et donneurs d’ordre d’évaluer précisément l’impact environnemental de leurs projets, en phases construction et exploitation. Cette fiche leur est indispensable pour atteindre les exigences environnementales de la RE2020, pour la construction de bâtiments neufs.

Une menuiserie très bas carbone

De l’extraction des matières premières nécessaires à sa réalisation, jusqu’à son traitement en fin d’usage, une menuiserie émet des gaz à effet de serre (dont des CO2). Plus faible est le poids des gaz émis, plus faible est l’impact de la menuiserie sur l’environnement.



Grâce à une conception unique sur le marché, la fenêtre HYBRIDE MINCO se place en pole position des fenêtres bas carbone.



Alliant le bois et l’aluminium, la menuiserie HYBRIDE MINCO affiche un poids carbone de 62 KG CO2/eq./UF, soit un impact divisé par deux par rapport à une menuiserie aluminium classique (126 KG Co2/eq./UF, en moyenne - source Inies).

La fenêtre HYBRIDE MINCO devient ainsi la fenêtre la plus performante du marché, grâce à sa meilleure combinaison Design, Technologique, Environnementale et Prix.



Matériau principal de la fenêtre HYBRIDE, le bois contribue à ce résultat. Issu du vivant, il capte le carbone durant toute sa croissance et l’emprisonne même après transformation. Géré durablement, il participe aussi au développement de la biodiversité (sauvegarde et renouvellement des espèces) et minimise aussi le prélèvement sur les ressources forestières.

30 années d’engagements récompensées !

Avec cette FDES, MINCO est fier d’accompagner les prescripteurs dans le choix de produits performants, pour atteindre les plus hauts niveaux du label E+C-.



Cette nouvelle donnée objective vient confirmer nos 30 années d’engagements, en faveur d’un habitat durable à faible impact carbone. Ces fiches certifiées prennent également tout leur sens en complétant nos démarches de traitement et de réduction des déchets. Rappelons que nos menuiseries sont recyclables à 97%. Nous cherchons encore aujourd’hui à atteindre le « 100% recyclable ». Plus qu’un challenge, ce serait un pas de plus vers une menuiserie 100% responsable.

