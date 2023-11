Genus One+ : la chaudière à condensation avec WiFi intégrée signée Ariston

La chaudière à condensation Genus One+ est conçue pour allier économies d’énergie et performances. Dotée des dernières innovations en terme de chauffage, elle est équipée du contrôle de combustion automatique et de la vanne gaz auto-adaptative compatible jusqu'à 20% d'hydrogène.

Grâce à sa largeur de 40 cm, elle trouve facilement sa place dans tous types d’habitations. Elle se distingue par son corps de chauffe monotube en inox Xtratech™ breveté Ariston composé de spires plus larges. La GENUS ONE+ offre un confort élevé grâce à ses fonctions intégrées CONFORT et AUTO (SRA).

Compacte : 40 cm de largeur pour un encastrement facilite.

Échangeur mono-tube pour un désembuage facilite et un encrassement réduit.

Section de spires large pour la diminution des pertes de charge.

Plage de modulation 1:10, pour un confort maximal.

Rendement jusqu’à 109,5 %.

Débit sanitaire jusqu'a 16,5 l/min.

Conception mono-volume pour une maintenance facilitée : accès à tous les composants à l'avant de la chaudière.

Corps de chauffe Xtratech™ en acier inox pour une durée de vie prolongée.

Système capable d’adapter en temps réel le mélange air/ gaz pour assurer une combustion propre et optimale, et une mise en service rapide.

Calibrage fiable qui détecte la longueur des conduits d’évacuation pour un fonctionnement sécurise en toutes circonstances.

Vanne gaz auto-adaptative.

Compatible G20, G25, G30, G31 et 20 % hydrogène sans intervention sur le circuit, et sans accessoire.

