Les entreprises font appel à la géolocalisation dans le but de réduire leur consommation de carburant, de contrôler le style de conduite des chauffeurs et d’obtenir automatiquement leurs heures de départs et d’arrivées. Mais il existe d’autres avantages. Découvrez plus en détail dans cet article les raisons pour lesquelles les entreprises font appel à la géolocalisation et comment cela fonctionne.

Géolocalisation d’utilitaires : comment ça fonctionne ?

Installez simplement notre système de géolocalisation et suivez votre flotte en quelques minutes grâce au système de Quartix. Notre carte de localisation vous permet de suivre en temps réel les mouvements de vos utilitaires et notre système enregistre quotidiennement l’activité de votre flotte. De plus, étant donné que l’interface Quartix est accessible en ligne, aucun logiciel supplémentaire n’est requis. Il existe même une application mobile pour le suivi des utilitaires en mouvement.



Le système de géolocalisation d’utilitaires de Quartix vous offre une large gamme de fonctionnalités utiles afin de faciliter la gestion de votre flotte. Découvrez les fonctionnalités de géolocalisation d’utilitaires disponibles avec Quartix.

Pourquoi choisir Quartix ?

Quartix répond de manière efficace à vos besoins en matière de suivi de véhicules utilitaires. Voici les raisons pour lesquelles nos clients choisissent Quartix :

Note de 5 étoiles sur Trustpilot et service client plusieurs fois récompensé

20 ans d’expérience dans la télématique

Contrats sans tacite reconduction

Options de location flexibles et sans frais cachés

Balises sous garantie et application mobile gratuite

Assistance gratuite par téléphone et en ligne

« Le système de géolocalisation Quartix est un outil essentiel pour la logistique à tout moment de la journée. » Myriam Racois, Dirigeante Associée Florian’t Express

Pourquoi suivre vos utilitaires ?

Sécurité contre les vols : les utilitaires de société sont souvent la cible des voleurs car ils conservent du matériel précieux. Un système de géolocalisation peut vous aider à retrouver facilement vos utilitaires et vous avertit immédiatement de tout mouvement suspect.



Utilisation non-autorisée de l’utilitaire : les alertes de Geofencing vous informent sur toute utilisation non-autorisée de vos utilitaires le soir et le week-end, ce qui vous permet de garder un œil sur votre flotte et de prendre des mesures en cas de non-respect.



Protection de vos chauffeurs : vos chauffeurs et votre entreprise pourraient subir de fausses accusations, aussi bien en matière de travail effectué qu’en cas d’accident de la route. La géolocalisation peut vous fournir de solides preuves pour protéger vos chauffeurs et votre entreprise en cas de litige.



Sécurité routière : la géolocalisation de Quartix vous aide à maintenir vos véhicules utilitaires en bon état, contrôler la position de vos chauffeurs, les localiser en cas d’urgence et encourager les bonnes pratiques de conduite.



Concrétisation des objectifs quotidiens : il n’est pas toujours facile pour une entreprise de vérifier si le nombre de livraisons ou de visites a été honoré. Pour cela, il est possible de configurer les tableaux de bord pour le suivi afin de vous alerter en cas de non-accomplissement des objectifs quotidiens, ce qui vous permet de vous concentrer sur un ou plusieurs chauffeurs dont les performances sont insuffisantes.



Entretien des utilitaires : un bon système de géolocalisation vous permet de planifier les temps d’arrêt du véhicule et de définir des rappels d’entretien afin de maintenir votre flotte en bon état. Les rapports sur le style de conduite vous aident à améliorer les comportements déviants pour vos utilitaires et à éviter directement les mauvaises habitudes avant qu’ils n’en fassent les frais.

Pour plus d’informations, consultez notre guide éco-conduite !

Les principaux avantages de la géolocalisation d’utilitaires

La géolocalisation d’utilitaires offre de nombreux avantages à votre entreprise et aide votre activité de bien des façons. Alors que certains avantages sont constatés directement sur la route, d’autres concernent les économies ou encore la qualité du service client.

Nous regroupons les avantages de la géolocalisation utilitaires dans les catégories suivantes :

Réduction de la consommation de carburant

Simplification des tâches administratives

Amélioration du service client

Meilleure productivité

Respect des règles

Plus de sécurité pour le véhicule / chauffeur

Un comportement plus éco-responsable

Réduction globale des coûts

« Le système nous offre une véritable protection en cas de litiges car il est très facile de présenter les données fournies. » Guy Boulard, Directeur BCBG



Veuillez trouver ci-dessous quelques conseils pour vous aider à mieux comprendre les avantages rencontrés par nos clients grâce à la géolocalisation de véhicules utilitaires.

Offrez un service d’exception à vos clients

Répondez rapidement aux demandes de vos clients, en sélectionnant les chauffeurs disponibles directement sur la carte de localisation en temps réel. Visualisez les chauffeurs à travers le code postal et les icônes personnalisables.



Optimisez la productivité de votre flotte

Organisez l’activité de vos véhicules, planifiez vos révisions et obtenez une vue d’ensemble de l’activité de votre flotte grâce à nos tableaux de bord. Programmez des indicateurs de performance et soyez alerté en cas de non-accomplissement des objectifs. Utilisez les alertes de Geofencing pour contrôler les heures de départ et d’arrivée de vos employés.



Réduisez vos coûts de carburant et de maintenance

Identifiez l’utilisation non-autorisée de vos utilitaires et assumez uniquement les trajets professionnels avec l’aide de nos carnets de route quotidiens. Économisez sur le carburant et maintenez vos véhicules en bon état en contrôlant et en améliorant le style de conduite de vos chauffeurs.



Obtenez des données administratives simples et précises

Recevez par mail des rapports quotidiens et/ou hebdomadaires détaillés. Nos rapports d’activité sont en format Excel et contiennent des informations précises pour chaque trajet, afin d’avoir une vue d’ensemble sur votre flotte.



Contrôlez l’utilisation de vos véhicules

Répondez immédiatement à toute utilisation non-autorisée de vos véhicules grâce à nos alertes de geofencing. Délimitez un périmètre et configurez des heures d’activité pour veiller à ce que vos utilitaires soient utilisés conformément aux règles établies.



Identifiez vos meilleurs chauffeurs

Découvrez et récompensez les chauffeurs qui ont une conduite plus prudente et économique. Améliorez les performances de vos chauffeurs grâce à nos rapports sur le style de conduite et au système de classement Eco Quartix.



