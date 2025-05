Ecocem annonce la construction de quatre nouvelles lignes de production

À l’occasion de Choose France, Ecocem annonce un investissement complémentaire de 170 millions d’euros de Capex pour la construction de quatre nouvelles lignes de production de cette technologie innovante.

Dans la continuité de l’annonce en janvier 2025 de la construction de la première ligne de production d’ACT à Dunkerque soutenue par France 2030, Ecocem annonce un investissement complémentaire de 170 millions d’euros de Capex pour la construction de quatre nouvelles lignes de production de cette technologie innovante.

Ces dernières prendront place sur les zones de Fos-sur-Mer et de Dunkerque, avec une mise à disposition des nouvelles capacités entre 2028 et 2030. La production totale d’ACT sera de 1,9 millions de tonnes par an à terme, engendrant une réduction des émissions de CO2 de 800 000 tonnes par an et créant 60 emplois à terme.

Un ciment à l’empreinte carbone réduite de 70 % par rapport aux ciments plus classiques

La technologie ACT est le fruit de dix années de recherche et développement dans des laboratoires français et permet de produire du ciment dont l’empreinte carbone est réduite de 70 % par rapport à la moyenne des ciments actuellement produits en France.

L’enjeu est désormais le déploiement de sa production sur le territoire national. Cette ambition participera à la réindustrialisation de bassins industriels historiques et à la décarbonation de la filière cimentière française.

À l’occasion de l’événement Choose France, l’État Français et Ecocem se sont engagés à se rapprocher dans les prochains mois afin de trouver ensemble les moyens opérationnels et financiers pour mener à bien ce plan de déploiement industriel.

« Aujourd’hui, l’État français, au travers du Ministère de l’Économie et des Finances et du Ministère de l’Industrie, a montré sa motivation à accélérer et accompagner l’industrialisation d’ACT sur le territoire national. Les chantiers à venir des sociétés d’État pourraient être le catalyseur du déploiement de cette technologie. La France a l’opportunité de se placer en leader de la décarbonation ambitieuse du ciment », précise Conor O’Riain, Directeur Général d’Ecocem.

Par Jérémy Leduc

Photo de une : Ecocem