La télématique embarquée constitue une solution efficace permettant aux entreprises du Bâtiment d’améliorer la gestion des chantiers et de réaliser d’importantes économies. En plus du suivi en temps réel accédez à une large gamme de rapports d’activité vous permettant d’optimiser la gestion de votre flotte.

Localisation en temps réel

Suivez vos véhicules sur Google Maps et réaffectez vos salariés rapidement vers d’autres missions. Grâce à l’application mobile suivez l’activité de vos salariés à tout moment et gagnez ainsi en réactivité et en productivité.

Suivi de l’activité des salariés

Recevez des rapports Excel directement sur votre boite email ou consultez les tableaux de bord opérationnels en temps réel. Obtenez le temps de conduite des salariés, les heures d’arrivée, de départ et le temps passé sur site.

Sensibilisation à l’éco-conduite

Identifiez les conducteurs à risques grâce aux scores de conduite et nos rapports d’analyse de style de conduite. Sensibilisez ainsi vos salariés à une conduite responsable et réalisez ainsi des économies de carburant tout en réduisant les accidents.

Alertes geofencing

Soyez alerté en temps réel par sms et email des déplacements non-autorisés ou inhabituels de vos véhicules. En cas de vol, retrouvez vos véhicules en un clic et réalisez des économies.

Quartix travaille depuis plus de 19 ans avec des entreprises du Bâtiment afin de comprendre leurs besoins et de leur fournir des solutions télématiques flexibles. Aujourd’hui, plus de 16 000 PME lui ont déjà fait confiance.



Contactez-nous dès maintenant pour profiter de l’offre limitée Quartix !

3 MOIS OFFERTS sur la géolocalisation de véhicules Quartix (offre valable jusqu’au 30 juin)

Dès 9€/mois et 12 mois d’engagement

Installation gratuite

Application mobile gratuite

Pas de reconduction tacite

Pour obtenir un guide gratuit sur les avantages de la géolocalisation de véhicules pour les entreprises du Bâtiment, contactez-nous dès maintenant !

