Rénovation énergétique : environ 11 000 bâtiments publics accompagnés

Le programme Actee 2, qui vise à accélérer la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités, dresse un premier bilan. Environ 11 000 bâtiments - dont 41 % d’écoles - sont aujourd’hui accompagnés, dans 6 000 communes françaises.

Le deuxième programme « Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique » (Actee), dévoile son premier bilan.

Lancé en 2020 par le ministère de la Transition écologique et financé par les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), ce programme doté de 110 millions d’euros est piloté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et l'Association des maires de France.

Début 2023, un nouveau programme Actee, doté de 220 millions, a été lancé jusqu’en 2026.

Pour rappel, le décret tertiaire impose aux bâtiments publics et privés de plus de 1 000 m2 de réduire leur consommation d’énergie finale de 40 % d’ici 2030 et de 60 % d’ici 2050.

Les fonds de ce programme ont notamment permis de financer 380 postes de spécialistes de l’énergie, chargés de conseiller et planifier les rénovations. Ils permettent aussi de fournir aux collectivités des outils tels que des simulateurs d’économies d’énergie ou de réaliser des études énergétiques.

« 35 % des bâtiments audités déjà rénovés »

« En moyenne 35 % des bâtiments audités ont déjà été rénovés et 35 % supplémentaires sont attendus dans les prochaines années », a précisé Guillaume Perrin, directeur d'Actee. Selon lui, le programme est devenu en cinq ans « le service public de la rénovation des bâtiments publics ».

Dans le détail, les bâtiments actuellement accompagnés sont présents dans 6 000 communes, et 41 % sont des écoles.

En plus de la rénovation du bâti, un « sous-programme » vise à aider les collectivités à rénover l’éclairage public pour réduire leurs consommations d’électricité. Ainsi, il a permis de rénover 2,8 millions de points lumineux dans 9 100 communes, ce qui représente un quart des luminaires publics.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock