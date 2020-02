La gestion de l'eau est devenue une question essentielle pour préserver nos ressources en eau potable et prévenir des risques d'inondation ou de pollution. Pour se conformer à la réglementation, le rejet au réseau d'assainissement est limité ou interdit par de nombreuses collectivités. C'est pourquoi, de plus en plus de projets d’aménagements impliquent désormais une gestion de l'eau pluviale à la parcelle.

CUVES DE RÉTENTION GRAF Les cuves de rétention GRAF permettent de retenir l'eau de pluie et de la renvoyer dans les réseaux en maîtrisant son débit. Le débit peut être régulé de 0,01 à 4,0 L/s, selon les besoins.



En cas de fortes précipitations, le niveau d'eau monte dans la cuve et est évacué par un système de régulation relié à un flotteur. Cela permet de soulager les réseaux ainsi que les bassins d'orage.



En version Rétention Plus les cuves ont une seconde mission : elles conservent un volume d'eau pluviale pour une utilisation personnelle jardin et habitat. Avantages : Des solutions jusqu'à 65 000 L

Fil d'eau de sortie réduit grâce à la faible hauteur de la cuve Platine

Système pré‐monté, prêt à installer

Passage véhicules possible

Pose dans la nappe phréatique possible

Plus léger que le béton ou l'acier

Garantie de 30 ans sur la cuve