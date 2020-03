Exploiter et maintenir un bien immobilier, c’est à la fois de la gestion technique et de la gestion de services. Dans une optique de performance. Les formations adaptent leurs contenus à ces évolutions qualitatives, et aux participants qui viennent de plus en plus d’horizons divers. Comme chez AFNOR Compétences.

La gestion de projets immobiliers ne s'improvise pas. A fortiori depuis que c'est devenu un acte de RSE. Qualité de vie au travail, garantie de performance énergétique… Gérer de nouveaux bâtiments, c'est en effet mettre un pied dans la responsabilité sociétale des entreprises. Les métiers de la gestion de projets immobiliers évoluent en conséquence, et si vous en exercez un, ou bien si vous vous y destinez, un passage par la case formation est bienvenu.

C'est particulièrement vrai pour les projets immobiliers destinés à des activités tertiaires, qui entrent dans le cadre du décret du 23 juillet 2019 établissant une feuille de route énergétique des bâtiments de plus de 1 000 m² jusqu'en 2050. L'enjeu est prégnant dans l'ancien : au-delà de l'installation des équipements, le gestionnaire de projets immobiliers que vous êtes, ou que vous serez bientôt, devra veiller à ce que les actions de rénovation énergétique prennent bien en compte l'aspect maintenance. Là aussi, il est utile de se former !

Gestion de projets immobiliers : le concept d' « hospitality »

Pour les métiers de la gestion immobilière, AFNOR Compétences a donc fait évoluer sa gamme, en abordant la maintenance technique au quotidien avec aussi une vision de long terme. Au menu également, la sécurité des biens et des personnes accueillies, la gestion des impacts environnementaux durant l'utilisation, la dimension accessibilité et « bien-être au travail », résumée dans la notion d'hospitality.

Bref, « ainsi appréhendée, la gestion de projets immobiliers combine des enjeux d'ordre technique, marketing, environnemental et social. Sans oublier le numérique. Et sur tous ces volets, les exigences s'accentuent, les niveaux de qualité augmentent. D'où l'importance d'une veille pour anticiper ! », prévient Sidonio Duarte, consultant et formateur pour AFNOR Compétences, spécialiste de la thématique. En formation, vous apprendrez comment et avec quels outils effectuer cette veille.

Effet collatéral de cette pluridisciplinarité : les apprenants arrivent en formation avec un profil de plus en plus hétérogène. Ils viennent tantôt avec une dominante technique, une dominante santé, une dominante environnement… Cette diversité étant, en définitive, une vraie richesse.

