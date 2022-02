Réaliser une douche à l’italienne accessible avec les Solutions Schlüter-Systems

Avec nos solutions, nous vous accompagnons dans la réalisation de douches à l’italienne accessibles réussies, dans le respect du nouvel arrêté du 11 septembre 2020 (loi Elan).

Protection à l’eau sous carrelage avec la natte d’étanchéité Schlüter-KERDI sous Avis Technique CSTB (S.P.E.C. et S.E.P.I.)

Avec la gamme Schlüter-KERDI, réalisez rapidement et facilement la protection à l’eau sous carrelage d’une douche à l’italienne.

La natte sous Avis Technique CSTB (SPEC/SEPI) se pose sur les parois et sur le receveur au mortier colle C2.

Les liaisons mur/mur, mur/receveur sont traitées avec Schlüter-KERDI-KEBA et la colle Schlüter-KERDI-COLL-L.

Évacuation avec grille Design Schlüter-KERDI-DRAIN

Nos évacuation de sol siphon s’adapte à tous vos projets.

Nous proposons un système complet en liaison avec l’étanchéité Schlüter-KERDI.

Evacuation verticale ou horizontale.

Large choix de grilles de finition.

Caniveaux esthétiques Schlüter-KERDI-LINE

Les caniveaux sont une solution élégante et fonctionnelle pour les douches à l’italienne. Avec Schlüter-KERDI-LINE, nous vous proposons un système complet pour la réalisation de votre douche. My Schlüter-KERDI-LINE apporte une touche personnalisée : vous pouvez faire graver un motif original sur la grille et/ou le cadre.

Receveur à carreler extra plat Schlüter-KERDI-SHOWER

Nos receveurs avec pente en polystyrène sont recouverts d’une étanchéité Schlüter-KERDI collée en usine. Il permet la réalisation d’une pente adaptée en direction du caniveau ou du siphon.

Ils sont idéales pour la réalisation d’une douche sans ressaut.

Nombreux formats disponibles.

Résistant aux charges.

Montage le long du mur ou au centre de la douche.

Pose sur support bois possible.

Étagère de douche Schlüter-SHELF

Schlüter-SHELF sont des étagères designs et élégantes.

Elles sont disponibles en 5 formats et 9 coloris.

Les étagères peuvent être mises en œuvre lors de la pose des carreaux ou insérées ultérieurement dans les joints de murs déjà carrelés, grâce aux languettes de fixation de seulement 2 mm d’épaisseur.