Ensemble faisons grandir vos talents !



Pour grandir, il faut savoir s’adapter, se renouveler, évoluer.



En tant qu’organisme de référence, AFNOR Compétences vous propose une gamme complète de solutions de formation, coaching et conseil.

Sa mission ? Garantir, valoriser et certifier une montée en compétences reconnue sur le marché pour vous permettre de bâtir des projets à la hauteur de vos ambitions.



Derrière cette volonté, ce sont près de 300 formateurs qualifiés et un large réseau de professionnels aguerris pour vous accompagner depuis la définition de votre besoin jusqu’au déploiement d’une réponse pertinente.



Des solutions d’accompagnement qui puisent leur inspiration dans les besoins opérationnels de chacun, sur toutes les thématiques stratégiques liées à notre monde d’aujourd’hui : qualité, sécurité, environnement, métrologie, efficacité énergétique, confiance numérique, RSE, QVT et bien plus encore.



Cette offre large s’adapte à vos objectifs : apprentissage individuel ou collectif, à distance ou en présentiel, de l’évaluation des acquis jusqu’à la certification de compétence.



Dans le but de faire éclore le potentiel de chaque collaborateur, AFNOR Compétences est toujours à la recherche de méthodes pédagogiques ludiques et innovantes pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.



Une approche complète et personnalisée pour faire grandir ensemble vos talents.