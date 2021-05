Paris, le 21 septembre 2010 – Le Groupe Batiweb et Batirenover unissent leurs activités Internet dédiées au monde de la construction, de l’habitat et de la décoration. Grâce à cette opération, le nouveau Groupe Batiweb comptera trois actionnaires, avec Nicolas Ricart, Président de Batiweb, Axa Private Equity et Lafarge. Avec plus de 17 millions de visiteurs uniques par an, soit la plus forte audience cumulée sur Internet, il se placera dans le peloton de tête des médias Internet dans le secteur de la construction, de l’habitat et de la décoration.