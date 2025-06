Plus de 3 000 friches recensées en Ile-de-France

L’Observatoire des friches franciliennes recense plus de 3 000 friches dans la région à fin 2024, avec une prédominance de friches liées à l’habitat, alors même que la région manque de logements.

L’Institut Paris Région (IPR), agence d’urbanisme d’Ile-de-France, annonce avoir recensé plus de 3 000 friches de plus de 100 m2 dans la région à fin 2024.



En tout, ces friches représentent une surface de 3 500 hectares, soit l’équivalent de près de la moitié de la surface de Paris.



Dans le détail, la plupart des surfaces recensées sont liées à l’abandon d’activités industrielles (1 239 hectares), correspondent à des espaces non bâtis (705 ha), agricoles (585 ha), d’équipements (503 ha), de carrières (503 ha) et enfin de logements (164 ha).



Les friches liées à l’habitat en hausse



Toutefois, en nombre, ce sont les friches liées à l’habitat qui arrivent en tête, avec 1 071 cas recensés.



Les auteurs de l’étude précisent que sur un an, près de 280 hectares de friches recensées ont été réhabilités, mais que 430 hectares sont parallèlement apparus, et que les friches liées à l’habitat ont augmenté.



Cette étude a été menée par l’Observatoire des friches franciliennes, créé en 2021 pour répondre aux objectifs de la loi Climat et Résilience autour du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols et de la sobriété foncière. L’objectif : mieux connaître le territoire et identifier de potentiels sites de réhabilitation.



Pour obtenir des chiffres fiables, l’observatoire s’est appuyé sur les retours de terrain des collectivités pilote, de partenaires du « plan friches » de la région, et à l’actualisation des fichiers fonciers et des dépôts de permis de construire.



