Quand l’architecture veut se mettre au service des territoires

Face aux défis environnementaux, sociétaux et économiques, l’Ordre des architectes annonce le lancement d’ « Architectures et Territoires » pour promouvoir le rôle de l’architecture dans l’amélioration de notre cadre de vie.

De septembre à octobre 2024, l’Ordre des architectes organise « Architectures et Territoires », une série d’événements qui se déroulera sur l’ensemble du territoire français, dont les Outre-mer.

À travers une trentaine de rencontres, les acteurs locaux et les architectes démontreront « en quoi l’architecture est capable d’apporter des réponses aux questions sociétales et écologiques, y compris les questions liées aux catastrophes naturelles », déclare Christophe Millet, président du Conseil national de l’Ordre des architectes.

« Nos 30 000 consœurs et confrères expérimentent et trouvent des solutions, partout en France, qu’il est de notre devoir de faire connaître et partager », souligne-t-il.

Encourager le dialogue territorial

Ces rencontres territoriales visent à promouvoir un dialogue essentiel entre architectes et acteurs locaux. Elles permettront de partager des solutions architecturales adaptées aux particularités régionales.

Parmi les sujets abordés : le recul du trait de côte, les risques naturels, l’économie des ressources, la qualité du logement... Le coup d’envoi sera donné à Lacanau (33) le 5 septembre prochain.

La série de rencontres se conclura en novembre 2024 au Salon des Maires et des collectivités locales, à la Porte de Versailles, à Paris. Lors de cet événement, une restitution générale des rencontres sera présentée, marquant également la fin du dispositif « 1 maire, 1 architecte », initié en 2022 avec le parrainage du premier ministre Édouard Philippe en 2023.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock