GLISS'GRIP Bois® : le vernis à séchage express à l’effet antidérapant longue durée pour tous les sols bois, en intérieur et extérieur

Pour rendre tous vos sols en bois antidérapants et sécurisés, oubliez les bandes autocollantes, bandes aluminium et autres rainurages et choisissez plutôt GLISS'GRIPBois®, le produit à la fois antidérapant et esthétique le plus utilisé par les Collectivités !

GLISS’GRIPBois® est un vernis antidérapant de très haute qualité qui contient dans sa composition des microparticules antidérapantes transparentes permettant d’obtenir un effet antiglisse particulièrement efficace lorsque le bois est mouillé.