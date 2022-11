GLISS'GRIPColor-Poly® : Sécurisez et embellissez vos sols en une opération

GLISS'GRIPColor-Poly® est un revêtement antidérapant et décoratif à séchage ultra-rapide pour les sols intérieurs et extérieurs. GLISS'GRIPColor-Poly® est disponible dans toutes les couleurs du nuancier RAL. Son séchage ultra-rapide permet une remise en circulation rapide. SOLS GLISSANTS ? Les produits GLISS'GRIP vous apportent la solution. GLISS'GRIP propose tous les produits antidérapants pour tous les sols glissants.

Avec les produits GLISS’GRIP, gardez les pieds sur terre !

Les sols en béton, en carrelage usé, en bois ou en métal (balcons, terrasses, passerelles, gradins de stades, surfaces commerciales, aires de lavages, escaliers, plages de piscines, pataugeoires, élevages animaliers…) peuvent devenir très glissants, notamment lorsqu’ils sont mouillés.



C’est pour cela qu’il faut les sécuriser de façon efficace et adaptée à leur usage, tout en leur donnant une nouvelle esthétique et une nouvelle jeunesse : GLISS’GRIPColor Poly® vous offre LA solution.



GLISS'GRIPColor Poly® : la solution antidérapante, décorative et séchage ultra-rapide pour les sols intérieurs et extérieurs.

GLISS'GRIPColor Poly® est un revêtement antidérapant de très grande résistance à base de polymères de toute dernière génération, bi-composant sans isocyanates pour plus de sécurité pour les utilisateurs, de très haute qualité pour une résistance et une longévité exceptionnelle.



Cette toute nouvelle formule permet d’utiliser le produit jusqu’à 24 heures après mélange et une remise en circulation en seulement 4 heures.

La version GRIP est composé de particules antidérapantes de taille 150µ pour un effet antidérapant « léger ».

Toutes les couleurs du nuancier RAL sont disponibles pour un choix décoratif maximum.

Avantages

Rapidité : remise en circulation en seulement 4 heures !

Caractéristiques