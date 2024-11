Construction bois : deux projets primés en Auvergne-Rhône-Alpes

L'école au fil du Tan et l'extension d'un restaurant scolaire décrochent le titre de « Coup de Cœur du Public » lors du Prix Régional de la Construction Bois Auvergne-Rhône-Alpes. Une consécration pour des réalisations à la fois audacieuses et durables.

Pour la première fois en dix ans, le Prix Régional de la construction bois en Auvergne-Rhône-Alpes consacre deux lauréats ex-aequo au titre de « Coup de Cœur du Public », avec près de 1 100 votes.

Située à Maringues, dans le Puy-de-Dôme, l'École au fil du Tan propose une architecture mêlant bois et terre, deux matériaux emblématiques de la région.

Portée par l'agence Studiolada et des entreprises locales, cette école a pour ambition de refléter une parfaite intégration dans son environnement naturel tout en s'ouvrant sur une vision moderne de l'éducation. Ancrée dans son territoire, elle veut représenter l'alliance réussie entre innovation et respect des savoir-faire traditionnels.

Une cabane perchée sur des échasses en chêne

À Saint-Martin-en-Haut, dans le Rhône, l'extension du restaurant scolaire se distingue par son concept novateur : une cabane perchée sur des échasses en chêne, conçue par Roda Architectes. Offrant aux enfants un espace de restauration à la fois ludique et fonctionnel, ce projet démontre comment le bois peut devenir le moteur de créations architecturales étonnantes.

©Sandrine_Rivière

Organisé par Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec des institutions telles que la Région et l'Ademe, ce concours vise à valoriser les acteurs de la filière forêt-bois. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce secteur génère 9,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie plus de 60 000 personnes.

Marie Gérald

Photo de Une : École au fil du Tan - © Mairie de Maringues