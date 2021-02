Profileuse à gouttière et couvertine directement sur le chantier

La société Araltec propose un matériel de profilage robuste et fiable, ayant fait ses preuves depuis plus de 40 ans et nécessitant très peu d'entretien. Elle offre un service complet aux professionnels, avec l'installation de la profileuse dans le fourgon, une formation technique et commerciale, un accompagnement et des conseils permettant à ses clients de développer leur entreprise : un vrai partenariat.

Bobines et feuilles en aluminium pré-laqué

Araltec utilise exclusivement de l'aluminium fabriqué et laqué en France.

Le choix du pré-laquage s'est rapidement affirmé comme l'une des techniques les plus modernes et les plus avancées de revêtement de métal avant façonnage et profilage. Le métal pré-laqué est plus durable et plus résistant à la corrosion que le métal post-laqué.

Araltec utilise un alliage noble d'aluminium de première fusion, qui lui permet de travailler une matière première détenant toutes ses caractéristiques et ses propriétés. La grande pureté de cet aluminium assure la durabilité et l'adaptabilité de nos produits à toutes les régions, sous toutes conditions climatiques.

ARALTEC c'est une gamme de produits variés pour toits plats et inclinés : gouttières corniches, demi-rondes, rectangles, descentes, couvertine, boîte à eau, lambris, habillage et pliage, protège-gouttière, divers accessoires … le tout en aluminium laqué de première fusion !