La sous-face en aluminium fait partie des systèmes d’habillage. Très bonne protection contre les oiseaux, le lambris ou « cache moineaux » empêche également la déperdition de chaleur de l’habitation. C’est un élément à ne pas négliger lors de travaux de finition de la toiture.

De la couleur - Spécialement conçu pour s’adapter à tous les styles d’architecture, les sous-face Araltec en aluminium sont des solutions innovantes et performantes pour l’habillage du débord de toit. Que ce soit pour du neuf ou pour de la rénovation, les lambris habillent esthétiquement les avancés de toiture disponible en 23 coloris.

En aluminium de première fusion - Faites le choix de l’aluminium, réputé pour être durable et résistant notamment face aux conditions climatiques. Le lambris Araltec forme une barrière qui protège efficacement la charpente contre l'air et l'eau. Produit fabriqué en aluminium laqué, la sous-face ne nécessite pas d'entretien tout en garantissant un rapport qualité/prix optimal.

Un emboitement facile permet de réaliser de grandes longueurs et rend ainsi la pose plus efficace et plus rapide !

La sous-face Araltec vous apporte la qualité, l’esthétique et une longévité incomparable. Plus besoin d’entretien, c’est un produit à l’épreuve du temps !

ARALTEC c’est une gamme de produits complète et variée : gouttières corniches, demi-rondes, rectangles, descentes, couvertine, boîte à eau, lambris, pare-feuilles, divers accessoires … le tout en aluminium laqué !