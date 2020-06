Facilement façonnables, fonctionnels et esthétiques, GRANUM skygrey et GRANUM basalte ouvrent de multiples possibilités pour vos projets d’évacuation d’eaux pluviales, de couverture et de bardage.

Les aspects de surface skygrey et basalte évoluent et donnent naissance à GRANUM une ligne de produits dédiées à ces finitions. L’élégance grise de GRANUM skygrey paraît, dans son minimalisme, esthétique, authentique et autosuffisante. Avec son aspect gris-foncé proche du noir, GRANUM basalte se présente comme épuré, professionnel et précis.



GRANUM skygrey et GRANUM basalte savent notamment convaincre par : Des aspects de surface optimisés

Un aspect mat

Une gamme complète

Des aptitudes au façonnage optimisées Nouveau : Le décapage chimique avant soudure est désormais possible sur les 2 aspects de surface.



Haapsalu Castle. Architecte : KAOS Arhitektid OÜ. Photo : TonuTunnel.com

Surélévation Immeuble Chaine de l’Espoir. Architecte : Gérard Rosier. Photo : Philippe Dureuil