SailGP à Saint-Tropez : ROCKWOOL et l'équipe du Danemark SailGP pour un futur plus durable

ROCKWOOL voit au-delà du simple partenariat sportif. La société s'associe à la One Ocean Foundation pour soutenir l'équipe SailGP Denmark dans ses efforts visant à perfectionner son profil écologique. L’ambition? Ériger l'équipe comme le fer de lance de la durabilité au sein de la ligue SailGP. Ce partenariat entre la fondation et l’équipe cible en particulier la réduction de leur empreinte carbone et plastique.

Mirella Vitale, vice-présidente principale du marketing de groupe, des communications et des affaires publiques chez ROCKWOOL, souligne l’importance de cette initiative : "En collaborant avec l'équipe du Danemark SailGP et la One Ocean Foundation, nous mettons en lumière les défis que rencontrent les villes côtières face au changement climatique. La majorité de ces impacts, comme souligné par les rapports du GIEC, est évitable. Pour nous, Saint Tropez est le lieu idéal pour présenter nos solutions écologiques."



Fiona Morgan, Chief Purpose Officer SailGP ajoute : "La réaffirmation de l'engagement de ROCKWOOL, un pionnier en matière de durabilité, avec SailGP marque un tournant dans notre partenariat."



L'impact de cette alliance va au-delà du sport. Riccardo Bonadeo, président de la One Ocean Foundation évoque une portée plus large : "Notre collaboration avec l'équipe ROCKWOOL Denmark SailGP nous a permis d'interagir avec la jeunesse internationale, démontrant la puissance positive du sport et des athlètes sur les générations futures."



ROCKWOOL n'est pas étranger à la reconnaissance environnementale. Plus tôt cette année, la société a été distinguée par le classement de durabilité Global 100 de Corporate Knights, notamment pour son engagement en faveur de l'ODD 14 des Nations unies : "la vie sous l'eau". Notons aussi les efforts remarquables de ROCKWOOL en matière de gestion de l'eau : une réduction de 14% de la consommation d'eau, dépassant leur objectif initial de 10%. En France, leur site de Saint-Eloy-les-Mines a réalisé une impressionnante économie d'eau de 27 % entre 2003 et 2021.



Avec une performance remarquable sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), ROCKWOOL démontre son leadership et son engagement à construire un avenir plus vert. Dans leur dernier bilan, ils ont surpassé 7 de leurs 11 objectifs intermédiaires liés aux ODD, prouvant une fois de plus leur détermination à contribuer positivement à notre planète d'ici 2030.

