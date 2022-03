HeidelbergCement France, acteur majeur des matériaux de construction, nouveau mécène d’Arts et Métiers

Le mardi 8 février 2022, Arts et Métiers et HeidelbergCement France signent sur le Campus de Paris une convention de mécénat, pour une durée de trois ans, afin de nouer des liens durables entre les étudiants et les professionnels du secteur des matériaux de construction. Ce partenariat nourrit l’ancrage industriel et territorial de l’École, grand établissement français au service de l’industrie du futur.

Avec ce mécénat, HeidelbergCement France et Arts et Métiers vont approfondir leurs liens étroits et organiser des actions spécifiques dans trois Campus : Angers, Bordeaux-Talence et Châlons-en-Champagne.



Les élèves d’Arts et Métiers pourront accéder rapidement à des postes à responsabilité chez HeidelbergCement France, qui prévoit un recrutement de 25 à 30 ingénieurs en 2022/2023 ainsi qu’une intégration réussie de jeunes talents dans ses rangs.



Pour Jérémie Pieri, Directeur des ressources humaines d'HeidelbergCement France, « le partenariat s’appuiera sur le programme « Engineers in training » qui permet un accompagnement au poste pendant 18 mois, constituant ainsi un excellent parcours d’intégration. Ce dispositif, ouvert à tout jeune diplômé, prévoit une formation globale, alliant théorie et pratique, en France au sein de nos filiales, Ciments Calcia, GSM & Unibéton et à l’étranger. Il favorise une prise de poste à responsabilité ou d’expertise dans les meilleures conditions. »



Pour Aurore Friedlander, Directrice Marketing, Communication et Fundraising d’Arts et Métiers, « Faire participer les professionnels et industriels aux orientations de recherche et de formation permet aux étudiants d’être préparés aux réalités qui les attendent sur le terrain. Ce mécénat s’inscrit dans la volonté d’Arts et Métiers de maintenir un lien étroit entre l’École et les professionnels de l’industrie. »



Des évènements de recrutement (forum stages, jobdating...) sont prévus. Le 14 janvier dernier, le groupe avait déjà donné rendez-vous aux étudiant.e.s du Campus de Châlons-en-Champagne pour un premier forum stages.



Des visites de différents sites d’HeidelbergCement France sont également au programme. L’entreprise compte près de 300 sites de production partout en France lui permettant de répondre aux besoins de matériaux nécessaires à la construction de logements et d’infrastructures sur le territoire. Les étudiant.e.s des différents campus seront ainsi directement en contact avec les professionnels et les secteurs qui correspondent à la réalité industrielle de leur environnement.

Un partenariat en lien avec les engagements d’Arts et Métiers en faveur de la transition écologique

Arts et Métiers a récemment affirmé sa volonté de s’investir dans la transition écologique en signant l’Accord de Grenoble. Celui-ci engage les établissements d'enseignement supérieur à prendre des mesures pour intégrer les enjeux de la transition socio-écologique dans leurs programmes et sur leurs campus.



HeidelbergCement France, quant à lui, souhaite devenir une référence en matière de décarbonation de l’industrie cimentière. Pour cela, le groupe investit plus de 400 millions d’euros en France pour la transition écologique.



Arts et Métiers et HeidelbergCement France partagent ainsi des valeurs communes et s’engagent pour une industrie plus durable.



« Ce partenariat avec Arts et Métiers s’inscrit pleinement dans la transformation en cours de l’entreprise, illustrant notre volonté d’ouverture auprès de nos parties prenantes. Les écoles sont essentielles puisqu’elles forment nos futurs collaborateurs et portent ainsi en elles une part de l’avenir de notre entreprise. Dans ce cadre, Arts et Métiers est une évidence tant l’école incarne l’excellence de la formation. Une excellence fondée sur la transmission des savoir-faire et l’indispensable culture de l’innovation, seule à même de nous aider à relever le défi climatique. C’est un défi majeur pour la planète et un enjeu vital pour notre industrie qui exige l’émergence de solutions innovantes pour décarboner nos process et développer le recyclage. Mais c’est aussi une aventure passionnante pour construire ensemble le monde de demain. » Bruno Pillon, Président des Activités France d’HeidelbergCement.

