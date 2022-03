Éco-responsabilité : TOUPRET poursuit ses engagements.

Le saviez-vous ?

Leur démarche de réduire l’utilisation de plastique vierge a commencé avec le lancement de leur nouvelle gamme d'enduits allégés, en avril 2021, et se poursuit jour après jour, sur l'intégralité de leurs emballages plastiques (seaux, pots ou tubes).

Comme pour leurs enduits, la qualité de leurs emballages est essentielle pour eux et pour leurs clients. TOUPRET a ainsi pris le temps de tester et de sélectionner leurs nouveaux emballages recyclés, tout en veillant à préserver leurs résistances mécaniques et à limiter le taux d'encrage, pour proposer à leurs clients la meilleure expérience !