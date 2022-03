En cas d’incendie, protégez les éléments de renforts structurels d’un bâtiment avec les plaques de plâtre coupe-feu GEOTEC®S de Geostaff

Grâce aux essais réalisés au sein du laboratoire Efectis, Geostaff propose des solutions validées en plaques coupe-feu GEOTEC®S 30 et 45 mm pour protéger les renforts en carbone installés sous dalle et poutre béton.

La stabilité au feu des structures et supports en béton armé est obtenue par la limitation de la montée en température des aciers et des armatures inclus dans le béton.



Lorsque les structures porteuses existantes d’un bâtiment nécessitent des renforcements (dans le cas d’un changement d’affection, d’un confinement parasismique, d’une réhabilitation, etc.), une des solutions consiste à coller les lamelles renforcées de fibres de carbone avec une colle à base de résine époxydique.



Dans le but de garantir la tenue et le bon fonctionnement de ces renforts carbone en cas d’incendie, la solution consiste à garantir une température de la colle utilisée. Cette température maximale, variant entre 45 et 80° C, figure dans les avis techniques des fabricants auxquels il conviendra de se reporter.



À la suite de la réalisation d’essais de résistance au feu au sein du laboratoire Efectis, Geostaff propose, par l’intermédiaire de l’Appréciation de Laboratoire n° EFR-18-001644, des solutions validées en plaques coupe-feu GEOTEC®S afin de protéger les renforts en carbone installés sous dalle, dans un angle de mur et sous une poutre béton en fonction des performances au feu recherchées et des températures critiques données par le fabricant.

Protection sous une dalle de béton

Dans cette configuration, un encollage au moyen de la colle GEOCOL® est réalisé en périphérie du renfort en carbone.



Une première épaisseur de protection en plaques coupe-feu GEOTEC®S est fixée contre le béton à l’aide de vis à béton. La seconde épaisseur de protection en plaques est fixée à joints décalés sur la première à l’aide des vis à bois.

Protection dans un angle de mur

Dans ce cas de figure, la protection des éléments de renforts structurels devra être mise en œuvre de manière identique à celle réalisée sous une dalle de béton : même épaisseur, mêmes débords et mêmes entraxes de fixation.

Protection sous une poutre

Dans cette configuration, l’habillage de la poutre dans sa totalité est mis en œuvre sur les trois faces. Un encollage au moyen de colle GEOCOL® est réalisé en périphérie du renfort en carbone.



La première épaisseur de protection en plaque coupe-feu GEOTEC®S est fixée conte les joues verticales au moyen de vis à béton. La troisième face qui correspond au fond de poutre est quant à elle fixée aux plaques précédemment maintenues par des vis à bois.

