Hellio, le spécialiste des économies d’énergie pour l’habitat souhaite privilégier les équipements de qualité de fabrication européenne pour ses clients. Ainsi, pour son offre de remplacement des chaudières gaz ancienne génération par des chaudières gaz condensation à haute performance énergétique, il s’associe à l’expertise de Viessmann, référence prestigieuse sur le marché du chauffage depuis plus de 100 ans, marque n°1 en France*.

Un partenariat a ainsi été conclu entre les deux marques, avec pour objectif d’encourager le plus grand nombre de ménages à réaliser des travaux d’économies d’énergie de qualité, tout en limitant leur reste à charge grâce aux primes désormais cumulables : MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie – CEE.

Rendre accessible les chaudières gaz condensation à haute performance énergétique au plus grand nombre

À la recherche d’un partenaire de qualité, au savoir-faire apprécié et proposant des matériels reconnus pour leur confort, leurs performances et leur simplicité d’utilisation, Hellio s’est naturellement tourné vers Viessmann qui a développé depuis plusieurs années des réponses rendant accessible la haute performance énergétique aux ménages les plus modestes. Hellio conseille ses clients dans leurs travaux de rénovation énergétique afin de baisser leurs factures d’énergie et améliorer le confort de leur logement.

Grâce à une offre intégrée, Hellio se charge de réaliser les travaux, en faisant appel aux artisans partenaires de son réseau, qualifiés RGE (Reconnus Garants de l’Environnement) et mobilise les aides financières. Mandataire de l’Anah depuis juillet 2020, Hellio avance aux particuliers le montant des aides de MaPrimeRénov’ et des Certificats d’Économies d’Énergie, le bénéficiaire ne débourse ainsi que le reste à charge. En fonction des revenus, les aides cumulables pour l’installation d’une chaudière gaz à très haute performance vont de 655 € à 2 509 €.



« Nous sommes fiers d’accompagner tous les Français dans ces économies d’énergie concrètes en leur faisant bénéficier d’une offre de grande qualité, grâce aux chaudières Viessmann à un prix particulièrement attractif. » Arthur Bernagaud, responsable des solutions Hellio pour le chauffage



Fondé en 1917, Viessmann développe un savoir-faire unique dans la fabrication de systèmes de chauffage. Précurseur de la technologie à condensation, le groupe oriente sa démarche au quotidien vers l’innovation et la qualité pour proposer des solutions de chauffage, matériels et services, prônant confort, économies d’énergie et sérénité. Implanté industriellement en France à Faulquemont en Moselle depuis 1971 et fort de ses 1 000 collaborateurs, Viessmann France propose une large gamme de solutions toutes énergies (chaudières gaz à condensation, chaudières bois, pompes à chaleur, climatisation, capteurs solaires thermiques et photovoltaïques...) qui se déclinent sur différents segments de gamme. Un éventail qui permet de répondre idéalement à tous les besoins, allant du petit appartement à la grande maison individuelle.



À ce jour, quelques centaines de chaudières Viessmann ont déjà été installées via ce partenariat.



« En parfaite adéquation avec le leitmotiv Viessmann, “nous créons des espaces de vie pour les générations futures”, ce partenariat avec Hellio, pleinement orienté sur les économies d’énergie et la préservation de l’environnement,permettra d’accélérer le remplacement des générateurs existants y compris chez les ménages les plus modestes et donc d’accélérer la massification de la rénovation énergétique en France. » Christian Grundler, PDG Viessmann France

Les modèles Vitodens, le point de départ de cette collaboration

Aujourd’hui, le choix de la technologie à condensation gaz (gaz naturel, propane, gaz vert) représente un engagement à la fois économique et écologique, qui garantit de générer de réelles économies sur les factures de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.



Dans le cadre d’offres intégrées, Viessmann et Hellio proposent 3 modèles de chaudières gaz à très haute performance énergétique pour répondre à tous les besoins :

La chaudière murale Vitodens 050-W : compacte, fiable et simple d’utilisation, la Vitodens 050-W est conseillée pour remplacer les anciennes chaudières en maison individuelle grâce à son faible encombrement.

compacte, fiable et simple d’utilisation, la Vitodens 050-W est conseillée pour remplacer les anciennes chaudières en maison individuelle grâce à son faible encombrement. La chaudière murale Vitodens 100-W : le modèle Vitodens 100- W se distingue par une capacité en production d’eau chaude sanitaire plus importante, adaptée pour les logements jusqu’à 130 m², jusqu’à 2 salles de bains à usage normal.

le modèle Vitodens 100- W se distingue par une capacité en production d’eau chaude sanitaire plus importante, adaptée pour les logements jusqu’à 130 m², jusqu’à 2 salles de bains à usage normal. La chaudière murale Vitodens 111-W : adaptée pour les grandes surfaces allant jusqu’à 200 m², avec 2 salles de bains à usage intensif, la Vitodens 111-W possède un ballon d’Eau Chaude Sanitaire intégré en acier inoxydable.

Une installation sur-mesure, rapide et efficace

Pour installer sa nouvelle chaudière, une visite technique gratuite et sans engagement est réalisée par un artisan RGE partenaire Hellio. Il vérifie que la chaufferie actuelle est aux normes ou si elle nécessite une mise en conformité (réalisée aux tarifs fixes spécialement négociés par Hellio).

Grâce aux recommandations techniques de l’artisan, un conseiller Hellio envoie un devis personnalisé au prospect par e-mail sous 72 h. Après signature et renvoi de celui-ci à Hellio par voie postale, place à la réalisation du chantier !

Les travaux durent généralement ½ journée : l’artisan dépose l’ancien générateur et installe la nouvelle chaudière avec la mise en conformité de la chaufferie actuelle. Après la mise en service et la vérification de l’équipement, l’artisan présente au client en détails les recommandations d’entretien à suivre et collecte les pièces du dossier afin de lui faire bénéficier des aides financières avancées par Hellio.

MaPrimeRénov’, CEE, financement du reste à charge : des aides à ne pas négliger !

Afin de soulager les artisans dans la gestion des démarches administratives des dossiers de leurs clients, Hellio prend donc en charge les aides privées et publiques. Que ce soit l’aide publique MaPrimeRénov’, étendue à un plus grand nombre de ménages depuis le 1er octobre 2020, en fonction des revenus fiscaux, l’aide privée des CEE (Certificats d’Économies d’ Énergies) ou des solutions pour financer le reste à charge, Hellio s’occupe de tout !

Grâce au devis qui intègre les aides adaptées au projet du client, le reste à charge diminue et le changement de la chaudière se réalise donc à moindre coût. D’autant qu’Hellio propose des solutions de financement. Le client bénéficie ainsi d’une nouvelle installation lui permettant de profiter d’économies d’énergie durables.

Enfin, ce partenariat représente aussi un vrai avantage pour les installateurs partenaires Hellio qui peuvent faire bénéficier leurs clients d’un prix avantageux !

* Viessmann a été élue meilleure marque, catégorie «chaudières et chauffe-eau» en septembre 2020, dans le Palmarès Capital/Statista des Meilleures Marques pour l’équipement de la maison, sur la base d’une enquête réalisée auprès d’un panel de 6500 consommateurs français afin de mesurer leur satisfaction à l’égard des marques destinées à l’équipement de la maison.



Crédits photos : © Hellio/Viessmann