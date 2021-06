HI-MACS® Evergreen rayonne dans le nouveau concept store Banema

Tel un plongeon dans les profondeurs de la mer, le nouveau showroom et espace commercial de Banema, à Lisbonne, ouvre ses portes avec un design haut en couleur, créatif, et inspirant. La couleur confère une atmosphère enveloppante où se côtoient, et se subliment, le mobilier en bois naturel, une décoration de style industriel et des articles de créateurs.

Situé dans le quartier de Campo de Ourique à Lisbonne, Banema Studio, le nouveau concept store de l'entreprise Banema, distributeur HI-MACS® au Portugal, réunit tous les ingrédients de l'excellence du design. Dans une ambiance accueillante, il met en scène des objets qui lient l'équilibre des formes à la finesse des matériaux HI-MACS® Evergreen.



Le studio d'architecture Campos Costa Arquitetos a été chargé de concevoir un module de mobilier en HI-MACS®. « L'objectif était de créer un espace rythmé et vivant, et surtout où la sensation de confort s'étende sur plusieurs espaces, à la fois différents, voire plus intimes", explique l'architecte en chef Pedro Campos Costa. L'établissement se situe dans le quartier commerçant et a été initialement conçu pour combiner le concept d'une salle d'exposition de matériaux avec une boutique de designers. Il en résulte un espace unique offrant un large éventail d'activités, de matériaux, et de produits, provenant de différentes entreprises et présentant des caractéristiques distinctes.

Une serpentine comme point focal de l'espace

Tous les espaces sont organisés autour d’une serpentine en HI-MACS®, dans la teinte Evergreen, dont les lignes et les courbes courent sur toute la longueur du showroom. Cet agencement cloisonne l’espace en zones clairement différenciées, qui peuvent être utilisées comme espaces de réunion ou comme mini-salles d'exposition. Exploitant toute la longueur du bâtiment, ce fil conducteur rationalise l’espace tout en permettant une disposition optimale des grands présentoirs.



Les larges entrées circulaires sont associées à un mobilier aux lignes géométriques, à l'image d'une grande grille, le tout décliné dans une couleur bleu pétrole intense, dont le design curviligne est permis grâce aux excellentes propriétés thermoformables de HI-MACS®. Cette pierre acrylique excelle par rapport aux autres matériaux grâce à ses capacités thermoplastiques qui lui permettent d'être moulé dans n'importe quelle forme sans compromettre la couleur.



Evergreen, la couleur utilisée dans ce projet, fait partie de la gamme Solid, de la collection HI-MACS® Velvet. Les autres couleurs de cette gamme trouvent leur inspiration dans la nature, et leur qualité pigmentaire permet d'obtenir des tons profonds capables d'imprimer à tout projet force et personnalité.



Outre les caractéristiques esthétiques et thermoformables de HI-MACS®, cette pierre acrylique est idéale pour la décoration et l'aménagement intérieur dans le secteur du commerce de détail, à fort trafic. En effet, sa surface non-poreuse et sans joints apparents, est particulièrement résistante à la saleté et aux bactéries. De plus, la nature uniforme et résistante du matériau le rend facile à nettoyer et à entretenir, esthétique et fonctionnellement résistant, pour durer.

