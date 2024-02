Hitachi Cooling & Heating lance son application CSNET Home PRO, dédiée aux professionnels de la maintenance

Le nouvel allié incontournable des mainteneurs

CSNET Home PRO a pour objectif d’optimiser et de faciliter la gestion des parcs de pompes à chaleur air/eau. Cette nouvelle application disponible en version web sera officiellement lancée dans les prochaines semaines, en avril 2024. Mainteneurs et installateurs disposeront bientôt d’un outil à la fois convivial, intuitif et puissant, dont ils ne pourront plus se passer.

Il intègrera de multiples fonctionnalités avancées telles que :

La visualisation et le suivi du parc d’installation en temps réel, à distance,

L’accès aux données de fonctionnement sur 3 mois et plus de 80 paramètres,

L’affichage des codes défauts et des procédures de dépannage,

L’accès au journal des commandes et alarmes,

La modification des paramètres systèmes à distance*,

La lecture et modification de la configuration utilisateur (programmation hebdo, mode vacances, conso d’énergie).

Le contrôle de tous types de lois d’eau (dont compensée)*,

L’export de données sous Excel (journal des commandes, historique des données de fonctionnement).

CSNET Home PRO sera un véritable allié du quotidien et offrira un gain de temps considérable à tous les installateurs et professionnels de la maintenance. Le contrôle et diagnostique à distance évitant un très grand nombre de déplacements.

Une qualité de service incomparable pour le client final

CSNET Home PRO redéfinit la qualité de service pour le client final. Grâce à cette application, les mainteneurs peuvent identifier instantanément l'origine d'un dysfonctionnement, leur permettant ainsi d'intervenir à distance de manière proactive. Cette réactivité accrue garantit une résolution rapide des problèmes, minimisant le temps d'arrêt des pompes à chaleur.

CSNET Home PRO place entre les mains des professionnels, un outil puissant pour une qualité de service SAV incomparable, assurant ainsi la satisfaction totale de leurs clients.

Simple à installer et à configurer

Avec cette nouvelle application, Hitachi souhaite mettre à disposition de ses utilisateurs un outil à la fois puissant et d’une extrême simplicité d’utilisation ; et ce, dès son installation.

Compatible avec toutes les gammes de pompes à chaleur Yutaki depuis 2016, cette nouvelle solution de pilotage à distance nécessite l’installation d’une seule et unique passerelle.

Pour appairer CSNET Home PRO aux pompes à chaleur Yutaki, la procédure est également d’une extrême simplicité.

Un accès sécurisé

CSNET Home PRO offre enfin une connexion sécurisée aux unités Yutaki. Cette approche s'inscrit dans une démarche de respect des normes et des exigences de sécurité, assurant ainsi la tranquillité d'esprit du client final. Avant toute intervention à distance, une approbation formelle du client est requise, renforçant ainsi la transparence et la confiance dans le processus. Grâce à cette infrastructure sécurisée, CSNET Home PRO offre une gestion à distance fiable et sûre des unités Yutaki, contribuant ainsi au confort des utilisateurs.

* Une mise à jour machine peut être nécessaire, consulter votre référent Hitachi.

