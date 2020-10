Dirigées par Markus Stump depuis 2017, Hörmann France et Tubauto Distribution constituent les filiales tricolores du Groupe familial allemand Hörmann, le leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat.

En plus des filiales commerciales, Hörmann dispose d'un site de production sur le territoire national : TUBAUTO SAS. Au total, 410 collaborateurs sont employés par le groupe en France et plus de 6000 collaborateurs dans le Monde, développant un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros.



Précisons d'ailleurs que les activités françaises se hissent à la 1ère place du groupe familial Hörmann en termes d'apport de chiffre d'affaires sur les 90 présences dans le monde revendiquées par le groupe.

Rappelons que le groupe Hörmann avait, en 2016, impulsé une nouvelle dynamique visant à regrouper les sièges de ses trois entités françaises : Hörmann France, dont le siège était basé jusque-là à Gonesse, TUBAUTO SAS qui fabrique historiquement (création en 1933) des portes de garage à Sens et TUBAUTO Distribution qui, comme son nom l'indique, est en charge de la commercialisation des références TUBAUTO et EUROPRO en France.



À la suite d'un important investissement de 10 millions d'euros initié en 2017, Hörmann France a donc rejoint le site historique de TUBAUTO à Sens (15 000 m2 dont 30 000 couverts).

Ces 10 millions ont été décidés pour moitié à la construction d'un nouveau bâtiment (3 000 m2 de bureaux) et, l'autre moitié, au parc machines et à l'extension de 20 000 m2 de l'usine TUBAUTO.



Avec ce nouvel écrin qui abrite également un superbe show-room de 400 m2 mettant en lumière tant les solutions Habitat que celles pour l'Industrie, Hörmann France se donne ainsi les moyens de poursuivre son développement national.



Disposant d'un maillage de sept agences et sept dépôts répartis sur l'Hexagone, Hörmann France emploie 230 collaborateurs et dispose d'un réseau de près de 150 partenaires Espace Conseil.

Les tendances Hörmann en Habitat

En développement depuis plusieurs années, la division Habitat Hörmann France, avec son offre aboutie de portes de garage, portes d'entrée, portes d'intérieur et motorisations a comme toute la filière bâtiment subi les effets de la crise sanitaire.

Pour Nicolas Mergenthaler, chef de marché Habitat, « Le premier semestre 2020, d'une manière générale, a fortement été entaché par la crise de la COVID-19 avec, chez Hörmann, un recul des ventes Habitat par rapport à la même période en 2019. Toutefois, l'activité reprend nettement depuis la sortie du confinement, la plupart des chantiers ayant été repoussés et non annulés. Après deux premiers trimestres 2020 difficiles, le résultat pour le troisième trimestre 2020 est bon et devrait le rester pendant plusieurs trimestres. D'autant que, comme toujours, Hörmann innove et va présenter des nouveautés... »

Les nouveautés produits HÖRMANN HABITAT

Marque haut de gamme qui décline également depuis quelques années des réponses à prix particulièrement attractifs, comme par exemple l'offre de portes de garage sectionnelles et motorisées RenoMatic, Hörmann place l'innovation au coeur des tendances digitales en dévoilant au marché français ses solutions en ligne, conjuguées à une nouvelle offre RenoMatic étendue.



Contrairement à d'autres configurateurs du marché, accessibles seulement depuisKWN, KWW ou encore iHAAS, ce nouveau configurateur s'adresse plus particulièrement aux clients d'Hörmann France mais aussi aux particuliers ayant pour projet l'installation d'une nouvelle porte d'entrée ou porte de garage sectionnelle. Facile à utiliser à partir d'une simple photo de façade, le configurateur permet de projeter le plus fidèlement possible la future installation qu'il s'agisse d'une porte d'entrée ou d'une porte de garage. L'utilisateur, professionnel ou grand public, ayant simplement à sélectionner sa porte dans les catégories proposées et de la configurer en quelques clics seulement. Mentionnons d'ailleurs que les finitions, surfaces et couleurs, sont représentées de manière hyper réaliste et très fidèle, notamment pour les surfaces Decograin et Duragrain. Notons enfin que l'ensemble des gammes de portes d'entrée Hörmann y est référencé, du haut de gamme, la ThermoCarbon, à la très accessible Thermo46, avec ou sans parties latérales. De même, si les portes de garages LPU 42 et ART 42 y sont déjà accessibles, Hörmann a prévu de compléter prochainement le panel des solutions avec l'exhaustivité de ses réponses.

Concluant sur une proposition exportable sous pdf avec la configuration personnalisée, le particulier pourra ensuite se rendre chez un partenaire Hörmann, Espace Conseil ou non, pour lui demander un devis personnalisé. Du côté du professionnel partenaire Hörmann, ce configurateur, véritable différenciateur et accélérateur de business, sera un gage de développement de chance de concrétiser la vente avec une proposition au rendu hautement fidèle des futurs travaux qui leur permettra de s'y projeter totalement.