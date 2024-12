Lors de son dernier conseil d'administration, le SNFA a présenté sa feuille de route pour 2025. Le programme est vaste, entre le bas-carbone et l'accompagnement technique.

La fin d’année est toujours l’occasion pour préparer ses bonnes résolutions. Le SNFA - organisation professionnelle représentant concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures en profilés aluminium - a profité de son conseil d’administration le 5 décembre, pour présenter sa feuille de route 2025.

« Aux côtés des acteurs de la conception, de la fabrication et de l’installation de menuiseries aluminium, le SNFA continuera en 2025 à fédérer toute la filière autour des enjeux de ses marchés, toujours plus complexes et difficiles à appréhender individuellement », déclare la structure dans un communiqué.

Technique, bas-carbone, efficacité énergétique… tout un programme

Premier axe de travail en 2024 : l’environnement, avec des travaux sur l’impact carbone, des outils pour répondre aux besoins des marchés de ses adhérents, comme la fourniture de données environnementales. Le SNFA se concentrera également sur des réglementations, dont celles sur l'économie circulaire, en collaboration avec Valobat. Un volet sera également consacré aux réglementations européennes.

L’efficacité énergétique fait par ailleurs partie de ses dossiers, afin de souligner les avantages du remplacement d’une fenêtre pour le DPE, voire des performances gagnées grâce à la paroi vitrée, dans les projets de rénovation.



L’organisation se penchera également sur l’accompagnement technique, à travers la révision de DTU et l’évolution du Règlement Produit de Construction. « L’enrichissement des référentiels qualité reste, aussi en 2025, un axe de travail majeur pour permettre à nos entreprises de se différencier sur les marchés », souligne le SNFA.

Dernier cheval de bataille : collaborer ses commissions communication et métiers, afin de « continuer à se positionner sur les marchés malgré le gros temps qui malmène nos entreprises et le marché de la construction en général ».

Ainsi, les rangs de la structure s’agrandissent. En témoigne l’arrivée de Sandra Bertin au poste de déléguée générale, remplaçant ainsi Nicolas Cailleau. « Grâce à son expérience, Sandra Bertin est déjà investie dans les sujets et les actions précités », indique le SNFA.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock