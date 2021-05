Homematic IP, le spécialiste allemand des solutions domotiques grand public arrive sur le marché français et propose un écosystème complet de technologies pour une maison connectée d’un bout à l’autre, facile à piloter depuis une seule application. La marque s’appuie sur les 14 années d’expertise de son groupe, eQ-3 AG (ex membre du groupe ELV crée en 1978), leader dans le domaine de la maison intelligente et de l’efficacité énergétique en Allemagne.

La domotique à portée de main

Les solutions domotiques Homematic IP ont été créées pour proposer au marché grand public des produits particulièrement simples à connecter, faciles à utiliser et avec un niveau de sécurité élevé. Elles sont aussi bien adaptées à un projet de construction que de rénovation, et que l’utilisateur soit en accession à la propriété ou en location.



L’offre de la marque allemande repose sur l’installation de la centrale Homematic IP Access Point, une box compacte connectée au réseau en filaire et sur l’utilisation de l’application Homematic IP (disponible sous Android et iOS).



Elle se différencie par l’utilisation de QR codes individuels, fournis avec chaque produit, permettant de les connecter simplement au système domotique Homematic IP via l’application. L’absence de connexion wifi pour brancher la centrale Access Point (via un câble RJ45) et l’utilisation de QR codes pour connecter les différents produits permet de maintenir le niveau de sécurité à son maximum.



Autre point fort, la création d’un compte n’est pas requise pour utiliser l’application, ainsi l’utilisateur ne renseigne aucune donnée personnelle le concernant afin de préserver sa vie privée. Cette phase, ainsi que le fonctionnement, est entièrement anonyme.



Homematic IP est d’ailleurs le seul système Smart Home à avoir été distingué par la fédération allemande de l’électrotechnique, VDE, pour la sécurité de son protocole, de son système informatique et de ses données.

Un éventail complet de produits connectés

Les solutions domotiques Homematic IP utilisent le protocole unique de la marque basé sur le protocole de toute dernière génération IPv6, parfaitement adapté à l'Internet des objets (IoT). Grâce à ce protocole, tous les appareils Homematic IP possèdent leur propre adresse IPv6 pour communiquer au sein du système, permettant ainsi d’enregistrer les informations et les statuts directement sur les appareils – sans passer par le cloud. Cette intercommunication directe augmente également la sécurité et minimise les temps de latence, l’exécution des commandes est ainsi plus rapide.



La solution peut être étendue de manière flexible à tout moment : tous les produits communiquent par radio et peuvent ainsi être installés très facilement dans la maison. La fréquence de 868 MHz du protocole sans fil Homematic IP présente l’avantage d’être robuste et fiable : il n'y a pas d'interférences causées par WLAN, Bluetooth ou d'autres normes radio fonctionnant avec la bande de fréquence de 2,4 GHz.



Grâce au catalogue complet de produits Homematic IP enrichit en permanence, il est possible d’automatiser tous les univers de la maison pour s’adapter aux modes de vie de chacun. La marque dispose de solutions domotiques (kits de démarrage et équipements individuels) pour sécuriser et surveiller la maison à l’intérieur et à l’extérieur, pour gérer et piloter le chauffage, mais aussi pour commander l’éclairage et les ouvrants.



Le service de cloud Homematic IP permet quant à lui d’accéder gratuitement (pas de frais de suivi ou de contrat) aux appareils à distance et de visualiser leur statut en continu. Si les phases de configuration et de commande nécessitent une connexion Internet, les fonctions de base restent quant à elles disponibles à tout moment, même hors ligne !



Le système Homematic IP offre en outre des fonctions d’automatisation basées sur le cloud pour créer facilement des ambiances et scénarios personnalisés – par exemple pour profiter d’une soirée agréable devant la télévision, l’éclairage du plafond s’éteint, le rétroéclairage s’allume et les volets roulants du salon se ferment.



Il est même possible de déclencher des scénarios en fonction de la météo, du coucher ou du lever de soleil, de l’heure ou même en fonction des informations transmises par les capteurs.



Le système fonctionne également avec Amazon Alexa et l’assistant Google Home, pour commander son système domotique à la voix avec les produits Homematic IP mais aussi des appareils d’autres fabricants. Les interfaces système ouvertes sont utilisées pour la connexion à d’autres plateformes IoT (Conrad Connect, Mediola…).



Les produits Homematic IP sont déjà disponibles chez rueducommerce.com, planetedomotique.com, manomano.fr, ELV.fr, amazon.fr…