ConnexionS'abonner
Fermer
HOMEMATIC IP - Batiweb

HOMEMATIC IP

Maiburger Straße 29
26789 Leer
Allemagne
Site web de la marque

Homematic IP est une marque du groupe eQ-3 AG, leader dans le domaine de la maison intelligente et de l’efficacité énergétique.

Avec 14 années d’expérience, eQ-3 AG dispose de nombreuses technologies de pointe, notamment dans les domaines du contrôle du chauffage, de la gestion de l'énergie et du contrôle de la maison.

L'entreprise possède un important portefeuille de brevets dédiés.

Homematic IP est par ailleurs la première plateforme domotique basée sur le protocole IPv6. Elle a été récompensée pour la troisième fois consécutive en tant que solution de maison intelligente respectueuse de la protection des données (Institut AV-TEST) et elle est le seul système Smart Home à avoir été distingué par la VDE, la fédération allemande de l’électrotechnique.

Le savoir-faire de Homematic IP :

  • Chauffage et climatisation : Acces point, Kit de démarrage climat de la pièce, Thermostat mural avec capteur d’humidité de l’air, actionneur de chauffage au sol, contact pour fenêtre et porte, …
  • Lumière : Acces point, détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire, actionneur avec mesure de puissance, actionneur de commutation, détecteur de présence, …
  • Volets roulants, stores vénitiens et stores bannes : Acces point, actionneur de store vénitien, actionneur de volet roulant, bouton mural, capteur de luminosité, télécommande porte-clés, … 
  • Sécurité et Alarmes : Acces point, kit de démarrage alarme, sirène d’alarme extérieur, détecteur de mouvement, détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire, bouton mural,  
  • Météo et environnement : Acces point, capteur météo basic, capteur de luminosité extérieur, capteur météo pro, capteur de température et d’humidité de l’air, …

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.