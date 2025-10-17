Homematic IP est une marque du groupe eQ-3 AG, leader dans le domaine de la maison intelligente et de l’efficacité énergétique.



Avec 14 années d’expérience, eQ-3 AG dispose de nombreuses technologies de pointe, notamment dans les domaines du contrôle du chauffage, de la gestion de l'énergie et du contrôle de la maison.



L'entreprise possède un important portefeuille de brevets dédiés.



Homematic IP est par ailleurs la première plateforme domotique basée sur le protocole IPv6. Elle a été récompensée pour la troisième fois consécutive en tant que solution de maison intelligente respectueuse de la protection des données (Institut AV-TEST) et elle est le seul système Smart Home à avoir été distingué par la VDE, la fédération allemande de l’électrotechnique.



Le savoir-faire de Homematic IP :

Chauffage et climatisation : Acces point, Kit de démarrage climat de la pièce, Thermostat mural avec capteur d’humidité de l’air, actionneur de chauffage au sol, contact pour fenêtre et porte, …

Lumière : Acces point, détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire, actionneur avec mesure de puissance, actionneur de commutation, détecteur de présence, …

Volets roulants, stores vénitiens et stores bannes : Acces point, actionneur de store vénitien, actionneur de volet roulant, bouton mural, capteur de luminosité, télécommande porte-clés, …

Sécurité et Alarmes : Acces point, kit de démarrage alarme, sirène d’alarme extérieur, détecteur de mouvement, détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire, bouton mural,

Météo et environnement : Acces point, capteur météo basic, capteur de luminosité extérieur, capteur météo pro, capteur de température et d’humidité de l’air, …