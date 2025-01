HYGROGENIUS : la nouvelle VMC simple flux hygroréglable à régulation intelligente. Performante, silencieuse, esthétique, adaptée pour le marché résidentiel, neuf et en rénovation

HYGROGENIUS : la solution haute performance garantissant des débits d’air sur-mesure, pièce par pièce, dans les configurations les plus exigeantes, sans compromis sur le silence et l'esthétique

→ Des nouveautés pensées pour le confort des consommateurs

Intégralement fabriquée en France, dans l’usine de Meyzieu, la VMC hygroréglable HYGROGENIUS a été pensée comme une solution globale de ventilation simple flux, alliant économies d’énergie et confort acoustique.

En effet, son innovation principale réside dans le fait de ne plus avoir besoin d'utiliser de bouche hygroréglable, grâce à la régulation qui se fait dans le piquage, ce qui permet l'utilisation de bouche esthétique et silencieuse. HYGROGENIUS offre ainsi un confort acoustique optimal pendant son fonctionnement. L’intégration au logement est également facilitée grâce à des bouches d’extraction épurées et peignables, le tout renforcé par un design fonctionnel et minimaliste. Pour plus de confort au quotidien, HYGROGENIUS est doté d’un système anti-buée et anti-odeurs.

Nouveautés :

Une VMC simple flux hygroréglable à régulation intelligente.

Garantie des débits pour une conformité totale à la RE2020.

Une pression ajustée pièce par pièce grâce aux piquages E-Twist & Go.

Assistant visuel et rapport de bon fonctionnement.

L’esthétisme du logement préservé : l’unique VMC hygroréglable dotée de capteurs d’humidité intégrés dans le piquage, assurant une compatibilité exclusive avec les bouches fixes LINE.

→ Des innovations conçues pour faciliter le travail des professionnels

Dans un marché en constante évolution et de plus en plus exigeant en termes de transition bas- carbone, certaines innovations d’HYGROGENIUS permettent aux professionnels d’être en conformité avec la RE2020. C’est le cas par exemple des piquages E-Twist & Go qui assurent plus facilement une régulation de débit d’air sur-mesure par espace, avec des LEDs indiquant l’état de fonctionnement du réseau ou encore d'une réserve de pression de 250 Pa pour les installations les plus complexes.

La spécificité d’HYGROGENIUS réside également dans son système intelligent qui lui permet de s’adapter à son environnement en ajustant la pression en fonction des pertes de charges du réseau. Ensuite, le piquage, via son capteur d'humidité ou de COV, régule pour évacuer rapidement l'humidité ou les mauvaises odeurs de la pièce.

Cette solution se distingue par sa facilité de pose, de configuration et de mise en service. La pose peut se faire suspendue ou en multi-position. Différents piquages sont disponibles selon le type de pièce et la fonctionnalité Smart Select permet de configurer facilement la solution selon le nombre de pièces principales du logement. De plus, HYGROGENIUS a été pensée pour permettre aux installateurs d’avoir facilement accès à toutes les informations de son fonctionnement. Ainsi, un QR code sécurisé présent sous le capot offre aux professionnels un guidage étape par étape pour la configuration et le contrôle du bon fonctionnement de la solution. Enfin, un rapport d’analyse des débits aux bouches permet à l’installateur de valider la mise en œuvre correcte. HYGROGENIUS fonctionne même sans connexion internet et peut être installée sans smartphone grâce à l’assistant visuel et son système de LED présent sur les piquages et le groupe.

« La solution HYGROGENIUS vient renforcer la volonté de la marque Atlantic d’accompagner au mieux les particuliers et les professionnels grâce à des systèmes de ventilation efficaces pour préserver la santé et les logements. Le tout en fournissant des solutions toujours plus performantes et bas-carbone. Cette solution intelligente ajuste automatiquement son fonctionnement pour respecter les débits réglementaires, sans compromis sur le silence, l'esthétisme et les économies d'énergie. » Clément Veyrier, Chef de Marque, Atlantic PAC AIR/AIR et Traitement de l’air

Pour en savoir plus exit_to_app