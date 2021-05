ARISTON, leader sur le marché du confort sanitaire, démontre une nouvelle fois son savoir-faire avec le chauffe-eau plat VELIS EVO DRY. Il est programmé pour répondre sur-mesure aux besoins en eau chaude de chaque utilisateur.

Un concentré de technologie, au design Italien, qui régule en toute autonomie l’énergie et analyse la consommation d’eau dont ils ont besoin.

La version Wi-Fi du VELIS EVO DRY permet un contrôle personnalisé à distance.

Une innovation pour répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins de chacun

Les chauffe-eau électriques classiques consomment beaucoup d’eau et d’énergie, entraînant non seulement des factures excessives, qui ne sont pas représentatives de la consommation réelle des occupants, mais également une dépense énergétique inutile. Ariston, soucieux des enjeux environnementaux, met tout en œuvre grâce à ce produit pour améliorer le quotidien des individus en termes de chauffe-eau.

La technologie DRY : une innovation Ariston présentant des avantages aussi bien pour l'utilisateur que l'installateur

Une technique signée Ariston protégeant notamment contre l'accumulation de calcaire sur les éléments chauffants et facilitant la maintenance.



VELIS EVO DRY et VELIS EVO DRY WIFI disposent d’un système à double résistance qui garantit un fonctionnement ininterrompu. Ils sont composés de 2 cuves émaillées en acier équipées d’une double résistance à sec DRY. Grâce à ces 4 résistances en acier insérées dans des fourreaux métalliques, cette technologie évite tout contact direct avec l’eau, en opposition à la résistance blindée. En effet, les résistances DRY évitent la formation de calcaire, souvent responsable de dysfonctionnements et de consommations excessives d’eau et d’énergie. L’anode active ajoute à la durabilité des chauffe-eau et permet une protection du CEE contre les phénomènes de corrosion.



Les résistances fonctionnant en continu, si l’une d’entre elles tombe en panne, l’eau reste chauffée grâce à la seconde résistance permettant de maintenir le niveau d’eau chaude ininterrompu. L’utilisateur s’assure ainsi une longévité du produit tout en conservant sa performance.

Le chauffe-eau électrique VELIS EVO DRY dispose d'une facilité d'entretien

Les 4 résistances (identiques) facilitent la gestion des pièces détachées pour la maintenance des chauffe-eau. La technique d’insertion des résistances DRY dans les fourreaux métalliques et hors de l’eau, dispense l’installateur, en cas de maintenance ou de remplacement d’une résistance, de la nécessité de vidanger la cuve et raccourcit le temps d’intervention : seulement 8mn d’intervention professionnelle ! C’est donc une économie de temps non négligeable, tant pour l’utilisateur que pour l’installateur.