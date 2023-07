Les roadshows HITACHI 2023 rencontrent, cette année encore, un très vif succès

Entretenir une relation de proximité

Rendez-vous désormais incontournable de la marque Hitachi Cooling & Heating, l’édition 2023 des Experts Tour s’achève ce vendredi 30 juin, après 2 mois d’un tour de France à la rencontre de ses clients. Cette année encore, les 9 agences commerciales et 80 comptoirs Hitachi ont vu les choses en grand en organisant pas moins de 65 évènements tertiaires et résidentiels dans des lieux d’exception ou au sein de ses points de vente. Évènements auxquels plus de 4 000 clients ont répondu présents.

« La proximité est à la fois une valeur et une force que nous souhaitons promouvoir et faire vivre eu sein d’Hitachi. Être proche de nos clients, tant sur le plan géographique que relationnel, est essentiel pour nous afin de les accompagner au mieux dans leurs défis quotidiens. Au travers des Experts Tour, nous souhaitons entretenir et renforcer encore davantage cette proximité qui fait notre force et que nos clients apprécient particulièrement », Pierre Berry – Directeur Hitachi Cooling & Heating France.

Des évènements riches en actualités

Cette tournée intensive dans l’hexagone fut l’occasion pour Hitachi d’introduire son tout nouveau catalogue PRO 2023 qui se veut plus technique, plus pratique et plus design.

Nouveautés technologiques, tour d’horizon règlementaire, partenariats et vision pour l’avenir sont autant de sujets qui se sont également invités aux Experts Tour.



Les 50 évènements résidentiels organisés par le réseau de comptoirs exclusifs Hitachi furent, par exemple, l’occasion de rappeler les enjeux de demain au travers de la F-Gas.

Avec l’objectif de promouvoir l’utilisation des gaz à faible GWP, cette règlementation fait de la pompe à chaleur monobloc, une réelle solution d’avenir. Une tendance qu’Hitachi Cooling & Heating a comprise et anticipée au travers de sa gamme YUTAKI H, 100% au fluide R32 avec maintien de puissance jusqu’à -7°C extérieur, afin d’être prêt, dès aujourd’hui, aux enjeux de demain.



Côté tertiaire, la star incontestable des 15 évènements organisés par les agences Hitachi, fut le nouveau DRV air365 Max. Disponible en fin d’année, de 8 à 96CV, cette nouvelle gamme à la pointe de la technologie intègre de nombreuses innovations permettant d’aller toujours plus loin dans le niveau de performance et les économies d’énergie.

