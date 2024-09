Innovation entrevous biosourcé EMX bois

L’entrevous biosourcé EMX Bois est à destination des planchers intermédiaires, haut de sous-sol et toits-terrasses est disponible en trois hauteurs coffrantes (13, 16 et 20 cm). Il est compatible avec les rupteurs de ponts thermiques Isorupteurs dB KP1 afin de renforcer l’isolation périphérique et de limiter les ponts thermiques. Des tympans permettent également de combler les bouts de travées. Il affiche un poids carbone optimal de -2,28 kg eqCO2/m², idéal pour répondre aux exigences de la RE2020.

Pour en savoir plus exit_to_app