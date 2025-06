DynaMOE : une maîtrise d’oeuvre dynamique au service de la rénovation énergétique en maisons individuelles

Parcours de formation individualisé et innovant qui associe présentiel et distanciel, à destination des architectes et des professionnels de la maîtrise d'œuvre.

Cette formation de permettra de : mener un audit énergétique en maisons individuelles en identifiant les pathologies à risque ;

proposer des solutions performantes (enveloppe et équipements) ;

formuler des scénarios de rénovation (global et par étape) ;

identifier les aides financières adaptées au projet ;

proposer une offre globale au maître d'ouvrage pour un accompagnement personnalisé de qualité. Cette formation octroie la possibilité, sous condition, d’être reconnu auditeur énergétique en maison individuelle selon le décret de mai 2028. Pour en savoir plus exit_to_app