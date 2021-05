Les domaines d’application du système WAB (cloison, contre-cloison et plafond * ) évoluent. La plaque de plâtre PRÉGYWAB de Lafarge Plâtres, toute première plaque de plâtre posée en milieux humides et très humides (locaux classés EB+C et EC), étend désormais ses domaines d’application à des locaux encore plus humides tels que les piscines, les centres aquatiques ou de balnéothérapie... Grâce à sa technologie innovante, offrant une absorption à l'eau très faible et des caractéristiques exceptionnelles, la plaque PRÉGYWAB fait face à l'eau sans risque de détérioration comme l'ont prouvé de nombreux chantiers tests. Plafonds uniquement dans les locaux visés par l'avis technique