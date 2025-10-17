Société spécialisée dans la réalisation d'ambiance personnalisée, LIGHTMANN est performante dans le domaine de la décoration lumineuse, du trompe l'oeil et du bien-être.



Nous fournissons à nos clients un service précis et complet et nous répondons aux souhaits de nos clients et tenons à leur procurer 100% de satisfaction.



Nous sommes les seuls à imprimer à l'arrière de la plaque frontale, ce qui change tout.



L'image donne l'impression de se trouver derrière une vitre.



Rapport qualité/prix est vraiment imbattable.



Nos dalles sont premium : Philips, Danlite, Héméra.



Notre bureau d'études est dirigé par François Dalle, ingénieur ESEM.



Si vous cherchez à embellir votre espace, nos produits lumineux combleront vos attentes.



Nous fournissons les décorateurs d'intérieurs, les aménageurs d'entreprise, les installateurs électriciens, les enseignistes, les galeries d'art, les distributeurs, les grossistes et les particuliers.



Le savoir-faire de Lightmann :

Plafond décoratif lumineux ciel, feuillages ou autre

Tableau mural décoratif ou informatif

Fenêtre seule ou panoramique, trompe l'oeil.

Enseignes intérieures ou extérieures