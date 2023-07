Comment concevoir une borne de recharge pour véhicules électriques conforme aux normes, mais également plus sobre en consommations énergétique et de matériaux ? C’est ce à quoi répond Optimeese, outil lancé par le bureau d’études Mobileese. Présentation avec François Gatineau, président de Mobileese.

Ce n’est pas un secret : l’installation de bornes de recharge électrique s'accélère, portée par des financements, dont ceux de la Banque des Territoires.

Mais comme nous l’a si bien évoqué François Gatineau, président du bureau d’études et cabinet de conseil Mobileese, de telles infrastructures ne sont pas à l’abri de malfaçons et de sinistres.

C’est en partie face à ce constat que l’équipe de Mobileese a lancé Optimeese, une plateforme logicielle en SaaS, « destiné aux installateurs, aménageurs, ceux qui veulent installer les bornes de recharge, pour les aider à concevoir cette infrastructure, de manière assistée », nous présente François Gatineau.

Une base d’informations visant à prévoir des contraintes d’installations…

Mais concrètement, comment fonctionne la solution ? « On peut mettre un fond de plan, disposer les bornes sur les places de parking. Et puis ajouter toutes les contraintes lors qu’ils visitent le site. Chaque site est différent, et il y a des contraintes très très complexes sur la structure, les percées, sur ce qui existe déjà », nous répond le président de Mobileese.

D’autant que l’outil Optimeese « a glané une base d’informations qui est vraiment conséquente et qui nous permet d’être assez sûr de nous : les murs, les sources d’alimentation, les puissances disponibles, les tableaux différentiels, les endroits où on peut passer ou pas, comment percer, si les hauteurs sous plafonds sont acceptables, s’il n’existe pas déjà des chemins de câble qu’on peut réutiliser, si les dispositions de murs porteurs nous empêchent de passer ici où là… Ces contraintes, qui sont des dizaines et des dizaines, il faut pouvoir les réunir pour aboutir à un résultat qui est probant et adapté au besoin du client final », nous détaille François Gatineau.

Ainsi, l’électricien-installateur peut générer un devis optimisé sur les travaux à mener. « Une fois que l’installateur a gagné l’affaire, il vient nous demander de produire une étude, un tampon, une certification, qui vaut justement, en cas de dommage, une certification extérieure. Cette certification est basée sur le fait qu’on a une garantie décennale », complète M. Gatineau.

… pour plus d’économies d’énergie et de matériaux

Autre objectif d’Optimeese : permettre des économies. D’abord d’énergie, nécessaires en ces temps de crise énergétique. Grâce au logiciel : « on va déterminer pour quel type d’usage l’infrastructure doit être construite. Et là, on prend en compte un coefficient de foisonnement. C’est-à-dire qu’on ne va pas avoir autant de puissance, qu’il y a de point de charges, multiplié par la puissance. Sinon, ça va être énorme », nous expose François Gatineau.

« Donc on considère que, de toute façon, les véhicules, même s’ils sont branchés en même temps, il y a une rotation au niveau de leur utilisation ou alors on diminue la puissance nominale, pour créer une gestion de l’énergie et justement être plus sobres. Donc on peut avoir des fois des bâtiments, avec 40 % de coefficient de foisonnement : c’est-à-dire qu’au maximum, si vous avez dix points de charge à 7 kW, vous serez à 40 % de 70 kW sur l’énergie distribuée au niveau du compteur », poursuit-il.

Optimeese tend également à réduire chez l’installateur les coûts en matériaux, dont les prix ont connu une véritable flambée. Par exemple, son algorithme va aider à optimiser les distances de branchements, « parce que les câbles coûtent cher, on utilise du cuivre ou de l’aluminium. Si vous faites des distances trop longues vous allez devoir mettre des pressions plus fortes. Or, les composants électriques coûtent plus cher », nous évoque le président de Mobileese.

L’intéressé ajoute, qu'avec Optimeese, « tout est fait pour diminuer l’usage de matériaux et plutôt encourager les matériaux éco-responsables, basés sur la réutilisation du plastique, le recyclage, etc. On fait en sorte aussi d’utiliser le minimum de cuivre, et de compenser par l’aluminium, parce que comme vous le savez le cuivre est en grosse tension ».

Surtout quand on sait que les installations de bornes de recharge de véhicules électriques ne sont pas le seul chantier des professionnels électriciens. « On est en train d’électrifier énormément de choses, pas que pour les bornes. Il y a les panneaux photovoltaïques, on est en train d’améliorer le réseau électrique de distribution, parce qu’il a quand même 75 ans. Plus on sera parcimonieux sur l’utilisation des matériaux, et mieux ce sera », affirme François Gatineau.

Optimeese commence même à être reconnue à l’échelle européenne, à travers The Arch, une initiative réunissant entrepreneurs, citoyens et gens de mer engagés dans la transition écologique du continent. En juin dernier, le président de Mobileese a d'ailleurs présenté la solution aux députés du Parlement Européen le 7 juin, à Bruxelles.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock