Interface®, leader mondial du revêtement de sol commercial et pionnier en matière de développement durable, dévoile aujourd’hui sa nouvelle collection, Embodied Beauty™, désormais disponible en France. Cette collection offre toute une gamme de dalles de moquette inspirée par la nature et fabriquée pour la respecter.

Les sept modèles de la collection Embodied Beauty™ sont en harmonie avec la mission Climate Take Back™ de l’entreprise (qui vise à lutter contre le réchauffement climatique) et son engagement à réduire l’empreinte carbone de ses produits. Grâce au programme Carbon Neutral Floors™, ils sont neutres en carbone tout au long de leur cycle de vie. Il s’agit en outre de la première collection Interface à proposer des dalles de moquette dont le bilan carbone de la fabrication au départ de l’usine est négatif.

Une collection à l’esthétique japonaise pour une connexion à l’environnement

Conçue par Kari Pei, vice-présidente d’Interface chargée de la conception des produits à l’échelle mondiale, Embodied Beauty™ reflète une esthétique japonaise, mêlant minimalisme et régénération à la beauté organique du monde naturel. Cette collection fait naître un sentiment de connexion avec les autres et avec la nature en harmonie avec les principes de l’ikigai, un concept japonais qui repose sur l’« identification de la raison d’être » de chacun. Ces influences s’associent pour offrir une gamme unique allant des motifs monochromatiques étroits aux textures tuftées qui s’accompagnent de graphismes de grandes dimensions.



« Embodied Beauty™ est notre première collection à inclure des produits à bilan carbone négatif et, à ce titre, elle traduit fidèlement l’idée de travail en symbiose avec la nature, un concept très présent dans la culture japonaise. Ce concept a inspiré l’esthétique du design et permis de générer une multitude de textures et de couleurs parmi lesquelles puiser. En regardant ces modèles de près, vous y trouverez des éléments du kintsugi, l’art de réparer des objets cassés afin de créer quelque chose de beau et de nouveau, mais aussi du sashiko, une forme décorative de broderie. Ces dalles de moquette composent un sol raffiné, dispensant une atmosphère calme et une élégance feutrée convenant à pratiquement tous les espaces. » souligne Kari Pei.

Inspirée par la nature. Conçue pour la respecter.

Composée de sept modèles de dalles de moquette et de six coloris, la gamme Embodied Beauty™ évoque la beauté délicate des textiles anciens, les textures maillées irrégulières, les motifs tissés et les contours doux et subtils de la nature.



La collection comprend trois modèles dont le bilan carbone est négatif de la fabrication au départ de l’usine : Shishu Stitch™, Tokyo Texture™ et Zen Stitch™. Ces produits associent la nouvelle sous-couche CQuest™BioX de l’entreprise à des fibres spécifiques et des processus exclusifs de tuftage. Ils ont été conçus pour stocker davantage de carbone que n’importe quelle dalle de moquette auparavant. En emmagasinant le carbone, ces modèles innovants l'empêchent de s’échapper dans l’atmosphère où il contribue au réchauffement climatique. Ainsi, ils aident les clients d’Interface à réduire l’empreinte carbone des espaces qu’ils créent.

Embodied Beauty™ comprend par ailleurs quatre autres modèles – Geisha Gather™, Sashiko Stitch™, Simple Sash™ et Vintage Kimono™ – déclinés dans des gris discrets et apaisants aux tons chauds et clairs, ainsi que dans des couleurs naturelles composant une palette sophistiquée et toute en nuances. Tous ces modèles permettent de réaliser des associations et des contrastes élégants. Ils s’installent facilement et efficacement côte à côte, offrant une solution de revêtement de sol intégrée au charme intemporel.

Image à la une : Shishu Stitch™

Pour en savoir plus exit_to_app