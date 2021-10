Interface présentera ses derniers produits neutres en carbone lors du salon Workspace Expo

Paris, le 29 avril 2020 – L’arrivée du printemps fait éclore les fleurs et les couleurs. La grisaille hivernale laisse ainsi place à la douceur des tons pastel : le bleu du ciel, le jaune du soleil, le rose pâle des cerisiers... Des couleurs fraîches et apaisantes qui constituent la nouvelle tendance pour la saison printemps-été 2020. Si ces couleurs ont brillé lors des différentes fashion week cet hiver, elles offrent aussi de multiples options de combinaisons aux architectes/designers pour l’aménagement des espaces de travail. Interface, leader dans la conception et la fabrication de sols modulaires écoresponsables, propose d’explorer ces tendances.